Área de lazer temática da Turma da Mônica chega no Amazonas Shopping

Manaus - Para deixar o período das férias escolares ainda mais animado, o Amazonas Shopping preparou uma programação especial para os fãs dos personagens mais populares e amados do Brasil, a Turma da Mônica. O parque temático “Esportes Turma da Mônica” reúne uma série de atividades interativas envolvendo modalidades esportivas, além de um espaço onde as famílias podem se divertir, registrando e compartilhando suas fotos e ‘selfies’. A atração é gratuita e funcionará até o dia 18 de fevereiro, na Praça de Eventos do Amazonas Shopping, de 10h às 22h.

O evento conta com um circuito de seis atividades esportivas. São elas:

Natação com Bolinhas - Em uma piscina cheia de bolinhas coloridas, as crianças podem se divertir mergulhando e nadando.

Ginástica Elástica - Uma cama-elástica que faz a criançada, literalmente, pular de alegria!

Gol de Ouro - O objetivo da brincadeira é marcar gols de pênalti. Enquanto uma criança chuta, a outra tenta impedir a entrada da bola, através do controle manual do goleiro: um boneco confeccionado em madeira que desliza de um lado ao outro da trave, protegendo o gol e aumentando o grau de dificuldade do jogo.

Basquete da Turma - Para atingir as cestas com a bola de basquete é preciso estar bem focado. O número de acertos é contabilizado por um painel eletrônico.

Arco e Flecha - Uma brincadeira para testar as habilidades motoras e de concentração, com flechas com pontas de ventosas que fazem tudo ficar mais divertido, com muita segurança. Um painel marca a pontuação, mas precisa acertar no alvo para pontuar mais.

Ciclo-Faixa - Através de bicicletas diferentes, com pedais que podem ser acionados pelas mãos ou pelos pés, medindo a força dispensada que aciona um painel com luzes que se acendem gradativamente, de acordo com as pedaladas.

