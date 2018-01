‘Forró Du Safadão’ comemora aniversário no Arena Pub

Manaus - Nesta quinta-feira (11), o tradicional “Forró do Netão” estará em clima de aniversário. A banda ‘Forró Du Safadão’ comemora 1 ano de formação, tocando seus maiores sucessos no palco do Arena Pub. Quem também participa da festa são as bandas Xote com Pimenta e 100 % Abusado, a partir das 21h. O point fica na entrada do shopping Arena Mall, na Av. Pedro Teixeira, nº 219, bairro Dom Pedro.

O acesso é liberado até 23h, após esse horário, passa a custar R$ 30 (mulher) e R$ 40 (homem). Os pagantes terão direito a disfrutar de um open bar, com cerveja e caipirinha liberadas até às 03h da manhã. A taxa da ‘rolha’ (entrada com uma garrafa de Whisky ou Vodka de até 1L) vai custar R$ 30, até 23h.

Com Kiko Safadão, Romário Santiago e Junior nos vocais, o ‘Forró du Safadão' formado há um ano, conquistou seu espaço nos shows das principais casas do gênero na cidade. O repertório dessa noite traz as faixas presentes nos primeiros CD’s e no DVD lançado no ano passado. Os sucessos “Zé Ruela”, “Bumbum pra trás” e “Joguei aliança fora” são alguns dos destaques.

SERVIÇO

O QUÊ: Forró do Netão com Xote com Pimenta, 100 % Abusado e Forró Du Safadão

QUANDO: 11/01 (Quinta-feira)

QUANTO: Entrada liberada até 23h, após R$ 40 (homem) / R$ 30 (mulher) com direito a Open Bar

ONDE: Arena Pub – Av. Pedro Teixeira, 219 – Dom Pedro – Zona Centro-Oeste (Entrada do Shopping Arena Mall, ao Lado da Japurá Pneus)

HORÁRIO: 22h

