Bairro Praça 14 comemora aniversário neste fim de semana

Manaus - Considerado um dos bairros mais tradicionais de Manaus, a Praça 14 de janeiro, zona Sul, comemora, de 12 a 14 de janeiro, o seu aniversário de 133 anos. Com uma programação recheada de muito samba nos três dias, a festa começará às 20h e seguirá até às 1h.

O evento, organizado pela Escola de Samba Vitória Régia, conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“A festa começará com a escolha da rainha gay e contará com shows de diversas escolas de samba de Manaus”, explicou o organizador Rivaldo Pereira.

Entre as escolas de samba convidadas estão G.R.E.S Mocidade Independente de Aparecida, G.R.E.S Sem Compromisso, G.R.E.S Reino Unido da Liberdade e G.R.E.S Primos da Ilha.

No dia 13, à meia-noite, haverá show pirotécnico ao som da bateria da Escola de Samba Vitória Régia, comemorando um novo ano para o bairro.

Programação

Sexta-feira – 12/1

Às 22h tem a escolha da Rainha Gay na quadra da Escola de Samba Vitória Régia e show com a bateria Berço do Samba, Lucinho e Banda, Pororoca Atômica e convidados.

Sábado – 13/1

Haverá show pirotécnico juntamente com a apresentação da bateria Berço do Samba e shows das bandas Leninha Rainha do Bolero, Bagaceiros do Forró e Xote com Pimenta.

Domingo – 14/1

Haverá shows com as escolas G.R.E.S Mocidade Independente de Aparecida, G.R.E.S Sem Compromisso, G.R.E.S Reino Unido da Liberdade e G.R.E.S Primos da Ilha, além de bandas como Bagaceiros do Forró, Bigu do Samba e Guto Lima.

