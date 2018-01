‘Dream - o musical' volta ao Teatro Amazonas

Manaus - A cantora amazonense Marcella Bártholo apresentará, no dia 28 deste mês, no Teatro Amazonas, “Dream – o musical”. O espetáculo, que entrou em cartaz pela primeira vez em junho do ano passado, com sucesso de público, marca a despedida da cantora, que se prepara para mudar para o Rio de Janeiro, onde se dedicará ao aperfeiçoamento profissional.

Marcella conta que a decisão de apresentar o “Dream – o musical” mais uma vez foi para atender um pedido do público e para que ela possa se despedir dos fãs amazonenses. “Quero dizer um até logo ao público da minha cidade, fazendo o que sei, que é cantar, atuar e dançar”, ressaltou. Marcella muda-se para o Rio de Janeiro, para estudar. Ela ingressará no Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical, uma referência nesse segmento, no país.

Segundo a artista, a mudança de cidade para estudar é mais uma etapa para que possa realizar o seu grande sonho, que é poder cantar, atuar e dançar nos palcos de todo o Brasil. “Estou muito feliz com essa oportunidade e agradecida por todo o apoio que venho recebendo da minha família, amigos e fãs”, disse.

A apresentação de “Dream – o musical” será em sessão única, às 17h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site www.aloingressos.com.br. Os espaços na plateia e frisa são R$ 70 inteira e R$ 35 meia. Nos 1º, 2º pavimentos a entrada custa R$ 50 inteira e R$ 25 meia. No 3º pavimento os ingressos são R$ 40 inteira e R$ 20 meia.

O vídeo de “Dream – o musical”, gravado na primeira apresentação, em junho, e postado no youtube, já teve mais de 30 mil visualizações. O espetáculo conta a trajetória de Marcella Bártholo, desde as primeiras aulas de balé até a participação no programa ‘The Voice Kids’, da Rede Globo.

Com roteiro musical de autoria da própria cantora e direção artística de Matheus Sabbá, em ‘Dream – o musical’ o público poderá assistir mais vez Marcella Bártholo apresentando toda a sua versatilidade, cantando, atuando e dançando no palco.

O espetáculo, promovido pela Two Talent e Apolo Produções, possui um setlist com 18 músicas, contendo sucessos como ‘I put a spell on you’ (Annie Lennox) e ‘That´s my girl’ (Fiffith Harmony), que marcaram a participação de Marcella no reality da Globo. O repertório também inclui ‘Sangrando’ (Gonzaguinha), ‘Que sorte a nossa’ (Matheus e Kauan), ‘Quando a chuva passar’ (Ivete Sangalo), além de ‘Recomeçar’, primeira música autoral da cantora. Marcella promete, também, uma incursão pelo pop, interpretando Beyoncé e Sai; pelo rock, com Jour ney (‘Don’t stop believin’) e os clássicos de musicais, como ‘Fame’ e ‘Os Miseráveis’.

Além de um corpo com cinco bailarinos, o espetáculo contará com 11 músicos e duas backing vocals. A direção musical do espetáculo é assinada pelo professor de canto Mardson Campêlo. Na parte teatral, Marcella terá a companhia de seu irmão Pedro Campêlo, que a ajudará a contar um pouco do início da experiência da artista na área da música. Além dele, estarão no elenco Silvio Romano e Tânia Melo, que farão os papéis dos pais de Marcella, em cenas que mostram os bastidores das decisões tomadas durante as diversas fases de sua carreira. O espetáculo tem a direção geral de Marcellus Campêlo, cenografia comandada por Marcos Apolo e coreografia sob a coordenação de Brunno Athayde.

