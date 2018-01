‘Cúmplices da Arte Autoral’ levará música e poesia ao Teatro Amazonas

Manaus - A primeira edição de 2018 do projeto “Cúmplices da Arte Autoral” acontecerá nesta sexta-feira (12), no Teatro Amazonas. O evento reúne manifestações artísticas nos segmentos da música, poesia e artes visuais. Todas as produções são originais e de artistas amazonenses.

O evento, que inicia às 20h, contará com shows dos músicos Lucas Passos e Robert Ruan e declamações de poesia de Otoni Mesquita e Priscila Pinto. Nesta edição, o projeto terá ainda a participação especial dos cantores Marcella Bártholo (ex-The Voice Kids) e Viktor Judah e da banda Santrio, que apresentarão seus trabalhos autorais.

Marcella Bártholo e Lucas Passos cantarão duas músicas juntos. Uma composta por ele, “Primavera”, e “Recomeçar”, lançada por ela em 2017. Marcella ressalta a importância do projeto, que mostra a diversidade e a qualidade das produções artísticas locais.

Segundo Lucas Passos, que é um dos organizadores do evento, a proposta do projeto, que iniciou em 2016, é reunir diversos segmentos da arte em um mesmo ambiente, apresentando ao público os trabalhos produzidos pelos artistas locais.

Durante as apresentações musicais o público poderá também conferir a exposição de artes visuais de Samantha Karlia, projetada no palco do teatro. Lucas também estará lançando, durante o evento, o EP ‘Mostarda’, que vem com cinco canções compostas por ele.

Ingressos

Os ingressos para “Cúmplices da Arte Autoral” estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas. Os espaços na plateia e frisa são R$ 20 inteira e R$ 10 meia. Nos 1º, 2º e º e 3º pavimentos custam R$ 10 inteira e R$ 5 meia.

