Park Vieiralves retoma atividades com novas opções gastronômicas

Manaus - A tradicional sopa da pedra, doces de conventos e outros pratos tipicamente portugueses são as novidades do Park Vieiralves, que volta a funcionar nesta semana, a partir desta quarta-feira, dia 10. Quem também integra o time de empreendedores do maior parque gastronômico a céu aberto da cidade é a iniciativa Ronin, que vai oferecer pratos orientais como Sunomono, Sushis, Tempurá de Camarão, Frango Xadrez, entre outros. Com entrada gratuita, o Park funciona de quarta a domingo, a partir das 18h.

O ‘Tasca do Park’ irá funcionar a partir de fevereiro, pois aguarda a chegada do chef português Eduardo Azinheira, conforme explica a sócia do empreendimento, Irandy Ribeiro. “Estamos montando tudo do zero. Meu sócio está voltando de Londres para morar em Manaus e nossa proposta é oferecer pratos de qualidade a preços acessíveis, em forma de tapas que são pequenas porções”, explica. Caldo Verde, Bacalhau em receitas famosas como Gomes de Sá e Zé do Pipo, farão parte do cardápio.

A área de bebidas do Park também traz novidades com a chegada do ‘Toro Chopperia’, com rótulos variados do mercado e drinks da casa. Na sexta-feira, dia 12, começa a funcionar no Park a ‘Cozinha Criativa’ do chef Alessandro Rodrigues. Nesse food truck serão oferecidos pratos conhecidos com novos preparos, novos sabores e nomes diferenciados. No cardápio, sanduíche de linguiça artesanal, batata rústica, anéis de cebola e outras novidades.

Culinária mexicana, italiana, árabe e uma diversidade de opções continuam disponíveis no parque com os estabelecimentos: Habanero, Metal Food, Sr. Pasteleiro, Street Burguer, Tacacá da Binha, Tá Massa, Premium Burguer, Kleb’s Truck, Triunfos, TBF Burguer, Santo Sonho e Espaço Kebab. Com ampla área verde e espaço dedicado às crianças, o Park Vieiralves está situado na Rua Rio Madeira, n. 710, bairro Nossa Senhora das Graças.

Agenda cultural

A partir de sexta (12), tem início a agenda cultural do Park Vieiralves. Abrindo as atividades, Jorjão Pampolha e Nicole Gomes fazem um show acústico com muito samba e MPB. Já no sábado (13), será a vez do Pop/Rock embalar o público ao som de Sandro Sasso. As apresentações são gratuitas e acontecem das 20h às 23h.

