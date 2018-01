Confira as novidades da semana no cinema e Netflix

O Destino de uma Nação | Foto: Divulgação

A semana de estreias no cinema começa com um forte candidato ao Oscar em 2018. “O Destino de uma Nação” traz Gary Oldman no elenco, vencedor do Globo de Ouro deste ano como melhor ator de filme dramático. O filme mostra os dias seguintes à posse de Winston Churchill como primeiro ministro britânico, em 1940, no período da Segunda Guerra Mundial.

O Estrangeiro | Foto: Divulgação

Também nas telonas chega o filme “O Estrangeiro”, do diretor Martin Campbell, de “007 – Cassino Royale”. O filme tem Jackie Chan no elenco e conta a história de um humilde proprietário de restaurante em Londres, que quer fazer justiça pela filha, morta nas mãos de radicais.

O Touro Ferdinando | Foto: Divulgação

Para a criançada, tem “O Touro Ferdinando”, animação comandada pelo diretor brasileiro Carlos Saldanha, de filmes como “Rio” e “A era do gelo”. Na história, Ferdinando é um touro delicado que é confundido com um bicho perigoso e precisa encontrar o caminho de volta para casa.

Whiplash – em busca da perfeição | Foto: Divulgação

Na Netflix, estreia o filme “Whiplash – em busca da perfeição”, que conta a história de um jovem baterista que ultrapassa seus limites em busca do reconhecimento e aprovação de seu exigente professor, mesmo que haja consequências para isso. O filme vai estar disponível a partir do dia 15. “O Rei da Polca” e o documentário “Tom Segura: Disgraceful” também marcam a lista de estreias na Netflix, disponíveis a partir desta sexta-feira (12).