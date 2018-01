Vivian Amorim e Fernanda Keulla serão repórteres do BBB 18, diz jornal

Fernanda Keulla e Vivian Amorim | Foto: Reprodução

Uma das novidades do "BBB 18" é a contratação de duas ex-sisters para ocupar a vaga de repórter deixada por Rafael Cortez. Fernanda Keulla, de 31 anos, vencedora da 13ª edição, e Vivian Amorim, de 24, vice campeã da edição passada, foram recrutadas para o posto. As informações são do Portal Extra, que pertence a Globo.



Musas das suas edições, Vivian e Fernanda têm em comum o fato de serem advogadas e carismáticas. Ambas possuem uma legião de fãs, não se envolvem em confusão e tiveram uma boa conduta no tempo de permanência na casa.

Com fama de boa moça, a manauara Vivian tem 3,4 milhões de seguidores no Instagram e era uma das favoritas para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão no "BBB 17". Ficou em segundo lugar e segue sendo uma das preferidas para campanhas publicitárias.

Já a mineira Fernanda Keulla tem 1,1 milhão seguidores e venceu o "BBB 13" com 62,79% dos votos. A loira possui experiência com televisão, pois apresentou dois programas na Globo Minas, "Pratos e panelas" e "Moda e estilo".

Outros pontos em comuns são que as duas possuem um canal no Youtube e trouxeram para fora do reality o romance que viveram dentro da casa. Vivian ficou com o gêmeo Manoel Rafaski por seis meses, enquanto Fernanda teve um relacionamento de dois anos e meio com o ex-BBB André Martinelli. Ambas garantem que, no momento, estão solteiras.







