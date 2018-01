Audições do show de talentos começa neste fim de semana no Vianorte

Manaus - O concurso musical “Show de Talentos ViaNorte” começa suas audições classificatórias neste sábado e domingo, de 19h às 21h no shopping Manaus ViaNorte - Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3.760, no Nova cidade, zona Norte. A grande final do evento será realizada em 4 de fevereiro e o vencedor assinará contrato por um ano com o shopping para se apresentar no projeto Palco ViaNorte, em 2018.

Os candidatos, todos amadores, inscreveram duas músicas que serão apresentadas nas audições eliminatórias deste fim de semana, que prosseguirão até o dia 27 próximo, na praça de alimentação do centro de compras.

Cada fase classifica cinco candidatos com melhor pontuação. Eles serão avaliados nos quesitos: afinação, timbre de voz, dicção, presença de palco, harmonia (englobando cadência, ritmo e o instrumental, como um todo).

O concurso é aberto a jovens e adultos com idade a partir dos 14 anos, residentes em Manaus. Os candidatos se apresentarão individualmente ou em dupla, com acompanhamento musical ao vivo (violão).

A semifinal do concurso será feita em dois dias: 28 de janeiro, de 19h às 21h, e 3 de fevereiro, no mesmo horário. Dos 25 candidatos que passarem pela semifinal saem 10 classificados para a final, que será realizada em 4 fevereiro. A torcida dará um 1 ponto extra (levando uma torcida de no mínimo 20 pessoas, no dia da sua apresentação).

A inscrição para os participantes foi um quilo de alimento não perecível que serão doados as instituições carentes Casa dos Imigrantes, GAAC - Instituição que apoia crianças com câncer em todo o Estado e Casa Sereno, que acolhe pessoas do interior com dificuldades de saúde, com abrigo e apoio a alimentação.

