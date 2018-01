Manaus volta a ter Carnaboi após intervalo de três anos

Manaus - O Governo do Amazonas aposta na retomada do Carnaboi, o carnaval com o ritmo do Amazonas, para fomentar o turismo durante a folia de momo no Estado. A edição 2018 do evento, que ganhou destaque na mídia nacional por ter um enredo diferenciado, vai ser realizada no dia 12 de fevereiro, no Sambódromo de Manaus, e contará com a presença de 18 artistas.

A realização do Carnaboi terá a assinatura da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e da Associação dos Intérpretes e Compositores do Amazonas, com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (SEC).

O anúncio da realização do evento ocorreu no final da tarde de quarta-feira (10), após reunião entre artistas e os titulares da Amazonastur e SEC, Orsine Junior e Denilson Novo, respectivamente.



Leia também: Teatro Amazonas será aberto à visitação todos os dias

O formato da festa momesca com o ritmo dos bumbás será debatido na próxima sexta-feira (12), na sede da Amazonastur, localizada na avenida Santos Dumont, nº. 1350, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A última edição da festa ocorreu em 2015.

O presidente da Amazonastur, Orsine Junior, considera que o resgate do Carnaboi pelo governador Amazonino tem a proposta de fortalecer a identidade cultural do Estado e contribuir ainda mais com a cadeia produtiva do turismo.





“O Governo é um indutor do evento e o sucesso depende dos artistas, por isso, se faz necessário que se dediquem ainda mais para apresentar shows diferenciados e de muito bom gosto”, disse o titular do Órgão Estadual de Turismo.

O secretário de Cultura, Denilson Novo afirmou que o momento é de muito trabalho para resgatar o valor da festa, trazendo assim o grandioso público que sempre participou do Carnaboi. “Estamos unidos para resgatar uma das festas de carnaval mais diferenciadas do País”, destacou.

Reunião na sede da Secretaria de Cultura do Amazonas | Foto: Divulgação

Vitória

O trabalho de resgate do Carnaboi foi considerado uma grande vitória para os artistas de boi-bumbá, segundo o cantor de toadas Prince do Caprichoso. Ele disse ainda que o apoio do Governo do Amazonas mostra que a Cultura não era e nunca será empecilho para nenhuma gestão pública.

“Éramos vistos como um grande peso para as finanças dos ex-gestores e o Governador Amazonino Mendes teve que voltar para mostrar que não somos isso. A festa vai renascer e o melhor é que temos à frente uma pessoa que conhece muito bem o setor de eventos, o presidente Orsine tem um papel fundamental nesse novo momento que vamos passar”, pontuou o artista.

Leia mais:

Confira os destaques da semana no Cine Casarão

Venda de ingressos para Festival de Parintins 2018 começa dia 18

Bloco Cauxi Eletrizado agita pré-Carnaval no Bar Palafita