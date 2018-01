Manauara Shopping recebe ‘CandyCrush Experience’

Manaus - Um dos jogos de maior sucesso do mundo, o CandyCrush, será a grande atração de férias do Manauara Shopping. Entre os dias 16 de janeiro e 4 de fevereiro, será montada a “CandyCrush Experience”, no Piso Tucumã, em frente à entrada do shopping pela Avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho. O espaço funcionará diariamente, sempre das 13h às 21h.

“Pensamos em uma atração moderna, que está presente na vida de muita gente e que pode ser aproveitada por toda a família”, afirmou o superintendente do Manauara Shopping, Fábio Deganutti.

A arena terá uma área de 80 metros quadrados, onde visitantes de todas as idades poderão jogar gratuitamente o CandyCrush de uma maneira totalmente diferente. Em vez das tradicionais telinhas de smartphones, os fãs encontrarão dois totens equipados com grandes televisores com tela touchscreen. Isto é, as movimentações no tabuleiro poderão ser feitas em uma experiência única com uma dimensão visual muito maior que no dia a dia. Cada participante poderá jogar por 10 minutos.

Além disso, haverá 12 tablets disponíveis para o público colocar suas táticas de jogo em prática, uma roleta e um jogo da memória, ambas com desafios relacionados diretamente aos doces do tabuleiro.

