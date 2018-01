V8 bar abre as portas para o ‘Xote Chic’ nesta quinta-feira (11)

Manaus - A nova opção de ‘Pé de Serra’ é apresentada toda quinta-feira, a partir das 20 horas no V8 bar Manaus, localizado na avenida Efigênio Sales nº 1235, Aleixo. A programação é o diferencial da mais nova casa noturna da cidade. E exclusivamente nesta quinta-feira (11), apresenta ‘Xandinho’ (Balanço da Sanfona) e a banda ‘Xote Zim’. Nos intervalos muito funk com o Dj Gledson Souza.

Leia também: Teatro Amazonas será aberto à visitação todos os dias

O V8 bar é uma casa noturna, totalmente diversificada e oferece todo requinte e diversão das noites mais badaladas do mundo. Venha curtir, em um ambiente revitalizado e com uma arquitetura totalmente moderna. Bares com bebidas e petiscos exclusivos, além de uma variada programação que inicia na quinta e vai até o sábado.

Leia mais:

Confira os destaques da semana no Cine Casarão

Venda de ingressos para Festival de Parintins 2018 começa dia 18

Bloco Cauxi Eletrizado agita pré-Carnaval no Bar Palafita