Roda de capoeira no Palácio da Justiça será realizada neste domingo

Comemorando o aniversário de 25 anos do projeto “Gingando na Educação dos Jovens”, a Associação de Capoeira Berimbau dos Palmares (ACBP) e o Centro de Capoeira Malícia realizarão no próximo domingo (14), das 11h às 13h, uma roda de capoeira no Centro Cultural Palácio da Justiça. O evento tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), por meio do Programa Espaço Aberto, e terá entrada gratuita.

De acordo com Ayslan Almeida, também conhecido como contramestre Popeye, que é um dos coordenadores do projeto, o objetivo da ação é integrar diferentes pessoas envolvidas com a capoeira. “Esse encontro serve para fortalecer o grupo e fazer um intercâmbio entre os capoeiristas da região”, comenta Ayslan.

O evento será dirigido pelo mestre Ricardo Camisa Furada e para participar da roda, a associação convidou alunos e professores que atuam na capoeira no Estado do Amazonas.

Sobre o grupo

| Foto: Bruna Chagas





O mestre Ricardo Camisa Furada fundou em Manaus a Associação de Capoeira Berimbau dos Palmares (ACBP), em 1993, com o objetivo de incentivar a comunidade a aprender mais sobre a capoeira. Com esse intuito, ele realiza ações voluntárias, ensinando pessoas de todas as idades sobre a arte da capoeira.

Já o contramestre Popeye, que foi aluno de Ricardo em 1995, atua na capoeira desde 2010. Atualmente, ele participa do Centro de Capoeira Malícia e leciona no Centro de Convivência da Família André Araújo, no bairro Raiz.

Serviço

Roda de capoeira em comemoração ao aniversário de 25 anos do projeto ‘Gingando na Educação dos Jovens’

Data/hora: Domingo, 14 de janeiro, de 11h até 13h

Local: Centro Cultural Palácio da Justiça – Avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro

Entrada: Gratuita

