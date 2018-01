Cordão da Bola Preta comemora centenário com show em Manaus

Manaus - Conhecido por trazer a nostalgia e a felicidade do carnaval clássico da capital carioca, o Cordão da Bola Preta vem a Manaus pela primeira vez no próximo dia 27 de janeiro. O grupo traz as tradicionais marchinhas de carnaval no Baile do Hawaii, que abre a temporada no Tropical Hotel, localizado na av. Pedro Teixeira, Ponta Negra. Além do Cordão da Bola Preta, o cantor baiano Netinho também marca presença como atração nacional.

Este ano, o Bola, como é carinhosamente apelidado, comemora 100 anos de carnavais e festa fazendo uma turnê que passa por diversas cidades do país. O presidente do grupo Pedro Ernesto Marinho afirma estar radiante com a visita à capital amazonense. "Estar com o povo de Manaus enche o nosso peito de orgulho, ainda mais em uma data que se aproxima do Carnaval", diz.

Segundo Pedro, o repertório está recheado do melhor do Cordão da Bola Preta. "Vamos levar a Manaus clássicos de marchinhas, sambas e sambas-enredo", conta o presidente do grupo. "Estamos levando músicas que remetem às décadas passadas e tem a alegria e a nostalgia do carnaval carioca".

Considerado um dos percussores dos blocos carnavalescos, o Cordão do Bola Preta comemora o seu centenário no dia 31 de dezembro, sempre participando dos desfiles de blocos na cidade do Rio de Janeiro com fantasias irreverentes e luxuosas. O Cordão da Bola Preta foi fundado em 1918 por Álvaro Gomes de Oliveira, o Caveirinha; Francisco Brício Filho - o Chico Brício; Eugênio Ferreira; João Torres; e os três irmãos Oliveira Roxo: Jair, Joel e Arquimedes Guimarães.

Apesar do tradicionalismo, recentemente o grupo tem atraído o público jovem com algumas estratégias interessantes. No ano de 2016, por exemplo, a funkeira Ludmilla marcou presença no bloco e até cantou "Hoje", seu maior sucesso, em uma versão de marchinha. "Apesar do carnaval ter sofrido muitas mutações com o decorrer do tempo, o Bola se mantém vivo e forte justamente por conta desse apego e tradição do carnaval", conta Pedro.

Baile do Hawaii

Programado para acontecer no dia 27 de janeiro, o Baile do Hawaii 2018, acontece nas dependências do Tropical Hotel Ecoresort, localizado na av. Coronel Teixeira, Ponta Negra. Entre as atrações principais, estão o cantor baiano Netinho, o Cordão da Bola Preta que este ano comemorará 100 anos de Cultura, Preservação da Tradição e Valorização do Carnaval Carioca com show por todo o Brasil.

O primeiro lote de ingressos já estão em últimas unidades também, com o preço de R$ 70 (meia) para área Vip, R$ 180 (meia) para camarote, R$ 600 (meia) mesa fechada com quatro lugares ou R$ 150 (meia) lugar à mesa. Eles estão à venda nas Lojas Adji ou através do www.aloingressos.com.br.

