Divulgado resultado preliminar do apoio às escolas de samba de Manaus

Manaus - Doze agremiações e escolas de samba de Manaus já estão habilitadas e seguirão concorrendo ao Edital Nº 010/2017, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que destina apoio financeiro às entidades participantes do Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial e Grupos de Acesso A, B e C para o Carnaval de Manaus 2018.

O resultado preliminar do certame foi publicado na edição 4282, do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 11 de janeiro, e também pode ser consultado no portal Viva Manaus, pelo link http://bit.ly/escolasdesamba2018.

Leia também: Meditação e roda de conversa sobre saúde mental na Vila Olímpica

O edital prevê apoio financeiro em quatro categorias para até 26 escolas de samba. No total, 22 agremiações e escolas de samba concorreram ao edital e, deste total, 10 foram consideradas inabilitadas pela Comissão de Seleção. A estas entidades ainda cabe recurso, que deverá ser apresentado no prazo de cinco dias corridos, a contar da publicação do resultado preliminar - isto é, até o dia 16 de janeiro. Os recursos devem ser protocolizados na Manauscult, localizada na Avenida André Araújo, 2767, Aleixo, das 8h às 17h.

Compreendendo que o Desfile das Escolas de Samba de Manaus se configura, ao mesmo tempo, enquanto produto turístico e manifestação cultural tradicional e popular, a Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, destina o apoio financeiro dividido em quatro categorias, sendo até R$ 99.582 mil para o Grupo Especial (oito escolas); Categoria 2 - Escolas de Samba do Grupo “A”: até R$ 60.856 mil (sete escolas); Categoria 3 - Escolas de Samba do Grupo “B”: até R$ 38.727 mil (seis escolas) e Categoria 4 - Escolas de Samba do Grupo “C”: até R$ 16.597 mil (cinco escolas).

As atas de avaliação da Comissão de Seleção podem ser solicitadas pelos autores das propostas junto à Manauscult. Para dúvidas ou mais informações, os proponentes podem entrar em contato via telefone, pelo número 3215-3447.

Leia mais:

Notícia de jogador de Tefé contratado para jogar no Fluminense é falsa

Vitor Belfort anuncia que luta contra Hall será a última da carreira

Após Governo prometer aumento, peritos desistem de greve geral