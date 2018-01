Blogueira de Manaus faz passeio no rio Negro com atores mirins do SBT

Mensagem especial da atriz Lívia Inhudes aos leitores do Em Tempo | Autor: Divulgação

Manaus - Desembarcaram em Manaus na última quinta-feira (11 ) os atores miríns do SBT Lívia Inhudes, a Vivi de Chiquititas; e Léo Belmonte, o Jorge de Carrossel. Ambos vieram para participar de um evento particular na capital, mas não deixaram de aproveitar as belezas da capital manauense.



Para aproveitar a vinda à cidade, os jovens fizeram um super passeio de barco na orla de Manaus, pelo rio Negro, e contaram com uma guia muito especial, a jovem blogueira amazonense Yasmin Bonates, que já é amiga de Lívia há mais de três anos. Elas se conheceram quando Yasmin fez uma figuração na novela Chiquititas.

A atriz Lívia Inhudes e a blogueira amazonense Yasmin Bonates em passeio em comunidade indígena Cipia | Foto: Divulgação / Mara Costa





A excursão também contou com nado com botos e passou pela comunidade indígena Cipia, localizada na ilha do Castanhal da Tatulandia, a 30 km de Manaus, às margens do rio Negro.



Os atores participarão da etapa de um projeto de uma agência de modelos da cidade. Ambos declararam estar encantados com tudo o que viram em Manaus e já retornaram a São Paulo, mas prometem voltar logo para conhecer mais sobre o Amazonas.



