Cursos de pintura e história da arte abrem vagas durante as férias

Manaus - Cursos intensivos de arte nas modalidades Pintura e História de Arte serão oferecidos a partir dessa segunda no Colégio Martha Falcão. Serão 4 aulas para cada turma em uma oportunidade de pintar e conhecer mais sobre a história universal e mitológica da arte. Os cursos tem duração de quatro dias, com idade mínima de 12 anos.

As aulas tanto da turma de Pintura, quanto da turma de História da Arte serão ministradas pelo professor e artista plástico, Nelson Falcão, com atuação de 15 anos neste segmento. O curso é rápido e prático para quem não quer perder tempo e ganhar todos os benefícios que a arte proporciona.



A turma de Vivências em Pintura inicia nesta segunda-feira, dia 15, a noite. O curso ocorre durante quatro dias seguidos, de 15 a 18 de janeiro, sempre com 3 horas cada aula, das 19h às 22h. Serão somente 10 vagas por turma, sem exigência de pré-requisitos artísticos. Os interessados deverão ter idade a partir de 12 anos. Neste curso o aluno aprende técnica e prática em pintura.

Na turma de História e Estética da Arte a idade mínima é 17 anos e as aulas iniciam no dia 22, também em uma sequência de quatro dias, 22 a 25 de janeiro, com 3 horas de duração cada aula, das 19h às 22h. Neste curso o aluno aprenderá informações relevantes tanto da história da arte universal, quanto da mitologia envolvida nos grandes clássicos das artes visuais do mundo e da Amazônia.

Cada curso possui o valor de R$ 300,00 e podem ser pagos no cartão de crédito. As inscrições são via Whats App (092) 98802-4432 e as aulas acontecem no espaço de arte “Onde Nascem os Mitos”, no novo Colégio Martha Falcão, na Rua Salvador, Adrianópolis.

Para os estudantes universitários o curso conta com uma vantagem: o certificado de participação serve como complemento de pontuação e hora aula acadêmica.

“As Vivências em pintura são uma oportunidade de liberar novos estímulos criativos nas pessoas, independente da atividade que exerçam e ajudam no tratamento de problemas emocionais, pessoais e profissionais”, explica o Professor Nelson.

No Cursos de História e Estética da Arte, durante as quatro aulas, o professor Nelson Falcao introduz os participantes no mundo das artes visuais, usando o contexto histórico e de movimentos artísticos mundiais como instrumento básico. “As aulas não são formais e sim expositivas, usando uma metodologia leve e prática para que as pessoas possam compreender com rapidez e eficiência as principais manifestações artísticas ao longo dos tempos e conseguirem fazer leituras de obras de arte em qualquer situação que estejam, seja na vida profissional, pessoal e nos momentos de lazer, como por exemplo em viagens”

