Teatro da Instalação recebe 5ª edição da Mostra de Dança do Step

Manaus - O Teatro da Instalação será palco da nova edição da Mostra de Dança do Step Centro de Movimento, a ser realizada na próxima sexta-feira (19), às 19h. A exibição vai reunir mais de 30 participantes, dentre profissionais e alunos de dança de diversas idades, apresentando coreografias de Ballet Infantil e Adulto, Baby Class, Danças Urbanas, Ritmos Brasileiros, Tecido Acrobático e Dança do Ventre, entre outras modalidades.

Em sua quinta edição, a Mostra de Dança do Step Centro de Movimento conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), dentro da agenda do Programa Espaço Aberto. As apresentações são gratuitas e abertas ao público em geral.

No palco, os participantes da Mostra irão exibir coreografias curtas, com até cinco minutos de duração cada, em solos, duos, trios e conjuntos. As apresentações serão protagonizadas por 26 alunos das turmas do Step Centro de Movimento, além dos cinco professores da escola de dança, também responsáveis pelas criações coreográficas: Mary Elen Carvalho (Ballet), Gelciney Oliveira (Dança Moderna e Contemporânea, Jazz Dance e Tecido Acrobático), Emerson Marciel (Danças Urbanas), Wagner Farias (Ritmos Brasileiros) e Waleska Cordeiro (Dança do Ventre e Dança Indiana).

Os alunos da Mostra de Dança já trabalham desde o ano passado nos preparativos para o evento, como explica Mary Elen, também diretora do Step. “Eles ficam bastante animados. Já neste início de ano, as alunas do Balé Infantil vieram em peso, fazendo intensivo para apresentar bem e levar um trabalho limpo ao palco”, conta ela, formada em Educação Física e graduanda em Dança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A professora destaca ainda que a turma do Balé Infantil competiu pela primeira vez no ano passado, no 2º Festival de Dança de Manaus, em maio, tendo sido premiada em 2º lugar em Conjunto Clássico Livre Infantil. “Na Mostra elas vão apresentar uma célula coreográfica nova, diferente da que encenaram no Festival”, adianta.

Presença no circuito – Além do Festival, os alunos e professores do Step Centro de Movimento marcaram presença em diversos outros eventos da dança em Manaus, como a Mostra de Dança de Manaus (Modama) e o Festival Universitário de Dança (Feudan), além da recente edição do Festival Amazonas de Dança (FAD), promovido pela SEC, de cuja Mostra Paralela a instituição participou com a coreografia “Juma”, de Mary Elen.

Foi a partir dessas participações, explica a diretora, que surgiu a proposta da escola de dança de ter sua mostra cativa. “Víamos a necessidade de fazer mais apresentações, além das que já fazíamos nesses eventos. E começamos a fazer apresentações para o nosso próprio público”, recorda a diretora.

De projeto a escola de dança – Localizado no bairro da União, zona centro-sul de Manaus, o Step Centro de Movimento funciona há um ano como escola de dança. A instituição foi criada a partir do Step na Escola, projeto voluntário de formação artística em Dança realizado na Escola Municipal Antônio Matias Fernandes, no Parque 10, e da Step Companhia de Dança, formada a partir da iniciativa.

Ao lado da Mostra de Dança, o Step realiza anualmente uma apresentação para o público, a fim de exibir o talento dos aprendizes da instituição. No ano passado, a atividade aconteceu no Teatro Jorge Bonates, onde as alunas de Ballet Clássico apresentaram a coreografia “As Sapatilhas Mágicas”.

Serviço: 5ª Mostra de Dança do Step Centro de Movimento

Local: Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, S/Nº, CentroData/hora: Sexta-feira, dia 19 de janeiro, às 19h

Entrada: Gratuita e aberta ao público em geral

Informações: (92) 3622-2224

