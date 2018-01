Aos 46 anos, morre vocalista da banda The Cranberries

Uma das vozes mais marcantes dos anos 90 faleceu nesta segunda-feira (15) em Londres. Dolores O'Riordan é conhecida como a vocalista da banda The Cranberries, responsável por sucessos como Zombie, Linger e Ode to my Family. Segundo a TV estatal irlandesa, país de origem da cantora, as causas da morte de Dolores não foram esclarecidas até o momento.

Leia também: Filho de Arlindo Cruz divulga primeira foto do cantor após AVC

O corpo de Dolores foi encontrado em Londres, onde a artista participaria de uma curta gravação de um videoclipe. Em nota, os integrantes da banda afirmam estar "devastados por ouvir a notícia" e pediram "privacidade nesta hora muito difícil". Dolores deixa três filhos, Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain.

Comoção

Nas redes sociais, a reação de fãs ao redor do mundo foi de choque e muito pesar. No Twitter, diversas manifestações de luto e tristeza entre os usuários. "Não consigo expressar quão triste eu estou de saber da perda da Dolores. Uma deusa, um ícone, incríveis vocais e presença de palco", publicou Rael Josué.

The Cranberries

A banda foi formada em Limerick, na Irlanda, entre os anos de 1989 e 1990. Também faziam parte do grupo o guitarrista Noel Hogan, o baixista Mike Hogan e o baterista Fegal Lawler. O álbum de estreia da banda Everybody else is doing it, so why can't we? foi um dos mais tocados no início dos anos 90, principalmente com o single Linger, que ganhou diversas versões em outras línguas e estrelando diversas trilhas sonoras de filmes.

Leia mais:

Conheça alguns amazonenses que se dedicam a arte de compor músicas

Teatro da Instalação recebe 5ª edição da Mostra de Dança do Step

Blogueira de Manaus faz passeio no rio Negro com atores mirins do SBT