Inscrições abertas para o Circuito Cultural de Dança no Plaza

Aos amantes de dança uma boa notícia, do dia 15 ao dia 22 de janeiro o Manaus Plaza Shopping, localizado avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul, abre as inscrições para o Circuito Cultural que esse ano está voltado para a dança.

O objetivo de evento é incentivar a prática e acesso à cultura ao público de forma gratuita, estimulando o contato direto com as artes em geral. O valor da inscrição é 1 kg de alimento não perecível por participante.

Os interessados poderão ir até a administração do shopping que fica no subsolo e preencher a ficha de inscrição informando a categoria da dança, o número de participantes, tempo de apresentação dentre outras informações. Também é necessário levar cópia do RG e uma foto 3x4 de cada competidor. O quilo de alimento por participante será recolhido no ato da inscrição.

O Circuito Cultural 2018 acontece de 25 a 28 de janeiro na praça de alimentação (2º piso) | Foto: Divulgação







A avaliação será feita por um júri especializado e premiação terá além do troféu um vale-compras de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o 1º lugar, R$700,00 (setecentos reais) para o 2º lugar e R$500 (quinhentos reais) para o 3º colocado.

O Circuito Cultural 2018 acontece de 25 a 28 de janeiro na praça de alimentação (2º piso), com diversas atrações e atividades culturais nas modalidades de dança, música e teatro para o público com acesso gratuito.

