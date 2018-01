Fãs amazonenses se preparam para o 'Arena Safadão'

Manaus - O "Arena Safadão" chega ao Centro de Convenções Sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, Flores, no dia 3 de fevereiro, a partir das 19h, com o dono da festa, Wesley safadão, Solange Almeida (ex-vocalista do Aviões do Forró) e Bell Marques (eterno Chiclete com Banana).

Os fãs amazonenses já estão ansiosos para receber e participar desse pré-carnaval para pular junto com o Safadão e as atrações de peso que ele trará para a capital. O EM TEMPO conversou com alguns apaixonados pelos artistas.

Bruna Batista, tem 26 anos e é vice-presidente do fã-clube não oficial do Wesley safadão. Ela já foi em todos os show aqui em Manaus, só que em 2017 ela teve a oportunidade de conseguir uma foto com o ídolo na madrugada de 7 de outubro quando ele veio para "Garota Vip".

Ela esperou o artista chegar de madrugada e conseguiu a tão sonhada foto | Foto: Arquivo pessoal/Bruna Batista

"Chamei meu namorado 2h da madrugada para esperar o Safadão. Ele chegou super humilde, tirou foto com todos que estavam no aeroporto. Mesmo cansado ele fez questão de tirar foto com todo mundo. Inclusive, eu falei que meu cabelo tava bagunçado e ele prontamente perguntou se eu queria tirar outra. Foi um sonho!", contou Bruna.

Outra atração do "Arena Safadão" será a cantora Solange Almeida, ex-vocalista do grupo Aviões do Forró, que gravou com Wesley, em meados de 2017, a canção romântica "Se é Pra Gente Ficar". Os astros têm uma parceria de longa data e se conhecem há mais de 10 anos. No youtube o videoclipe já tem quase 50 milhões de visualizações.

A fã de carteirinha da Solange é a empresária Ana Kelly Torres Trindade que acompanha a artista desde a época do Aviões do Forró. "Fui no último show do aviões e estava querendo ir nesse também. Ela é demais. Uma voz única. Será um show inesquecível".

O ex-vocalista do Chiclete com Banana, Bell Marques trará o axé que agitará os manauenses com hits do Chiclete e outras músicas que fazem parte do repertório atual do artista, como “Diga que valeu”, “Não vou chorar”, 100% você” e “Voa, voa”. Bell Marques é conhecido pelo seu carisma, irreverência, e forte presença de palco.

A diarista Alessandra Maia é apaixonada não apenas pelo Safadão, mas também morre de amores pelo Bell Marques. "Eu ouço todos os dias, tanto o Wesley quanto o Bell. Nunca fui ao show do Bell, mas agora terei pela primeira vez a oportunidade de vê-lo ao vivo. Será sem dúvida inesquecível".

O evento já passou por algumas cidades do Brasil, e promete ser mais um sucesso dentre os projetos bem-sucedidos do cantor, como o "Garota Vip", o "Bloco Vai Safadão" e a festa "Garota White".

Os ingressos já estão à venda e os valores variam de R$75 a R$720 (3° lote). A festa é uma realização da Fábrica de Eventos e os passaportes para conferir o show podem ser adquiridos no stand da Fábrica no Amazonas Shopping ou no site da produtora.

