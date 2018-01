Shopping promove evento voltado para a cultura geek e pop

Manaus - Como parte da programação para as férias escolares, o Amazonas Shopping promove, a partir desta segunda-feira (15) até o dia 1º de fevereiro, o evento ‘Geek Experience’. Entre as atividades que serão realizadas estão oficinas e campeonatos de card games, como Pokemon e Yugioh, partidas de jogos de tabuleiro, exposição de HQ, gibis e mangás, além de bate papos sobre séries de TV, filmes e livros.

A proposta do evento é promover a interação entre as pessoas que acompanham a cultura pop e geek, com as que ainda não conhecem, mas têm curiosidade sobre o tema. O ‘Geek Experience’ acontece na Praça de Eventos, na área da expansão do shopping, no primeiro piso, de 10h às 22h. A entrada é gratuita.

De segunda a domingo os visitantes poderão participar de oficinas e aprender os princípios básicos de alguns jogos de cartas. As oficinas de card games de “Magic: the Gathering” acontecem sempre de 16h às 22h. A de Pokemon é de 14h às 18h, de segunda a sexta-feira e aos sábados de 10h às 14h. Já o jogo de Yugioh será ensinado de segunda a sexta-feira, de 10h às 14h e aos domingos de 14h às 18h. Para quem deseja jogar X-Wing, as oficinas acontecerão nos dias 16 e 23, de 18h às 22h. Krosmaster Arena será nos dias 17 e 24, também de 18h às 22h, e o SW Destiny nos dias 18 e 25, a partir das 19h.

A programação do ‘Geek Experience’ inclui, ainda, os campeonatos de Magic: the Gathering, nos dias 19 e 26, a partir das 19h; Pokemon, no dia 28, às 14h; e Yugioh, no dia 20, às 10h. A inscrição para os campeonatos serão realizadas durante o evento. Os campeões serão premiados com boosters – cartas sortidas dos jogos, que ajudam o competidor a impulsionar a sua posição no game.

Durante o ‘Geek Experience’ o público também vai poder participar de bate papos sobre séries de TV, filmes e livros. Além disso, será montado um espaço para exposição de HQs, gibis e mangás. A programação completa do evento pode ser consultada no facebook (amshopping) e instagram (@amazonasshopping).

Edição: Wallace Abreu



