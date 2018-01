Espetáculo ‘Flecha Borboleta’ volta ao palco do Café Teatro

Manaus - A Companhia de Teatro Arte & Fato está de volta com o espetáculo “Flecha Borboleta”, de autoria e direção de Douglas Rodrigues. Com entrada gratuita, o grupo realizará duas apresentações neste sábado, 20/1, no Les Artistes Café Teatro, às 19h e às 20h30.

Inspirada na Ópera Madama Butterfly, de Puccini, a peça teatral integra a parte da trilogia "O Outro Entre Nós", composta pelos espetáculos: "A Estrada", "Flecha Borboleta" e "A Casa D'água".

Baseado em histórias reais, Flecha Borboleta narra trágicas consequências do amor entre uma índia arqueira e um expedicionário americano, dialogando com o Massacre de Haximu – genocídio indígena ocorrido em 1993, na fronteira do Brasil com a Venezuela.

A trama traz no elenco Acacia Mié, Hely Pinto, Israel Castro, Keila Gomes, Karol Medeiros, Leonel Worton e Vanessa Pimental.

Depois de se apresentar em São Paulo e no Rio de Janeiro, a Companhia de Teatro Arte & Fato se apresentará, ainda no primeiro semestre deste ano, na 11º Edição do Ciclo de Teatro Luso-Brasileiro, em Portugal.

O Les Artistes Café Teatro é administrado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e está localizado na avenida Sete de Setembro, 377, Centro Histórico de Manaus.

SERVIÇO:

O que: Espetáculo “Flecha Borboleta”

Quando: 20/1, às 19h e às 20h30.

Quanto: Gratuito

Onde: Les Artistes Café Teatro, na avenida Sete de Setembro, 377, Centro Histórico de Manaus.

