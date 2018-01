Marcella Bártholo lança videoclipe de nova música autoral nesta quarta

Manaus - A cantora amazonense Marcella Bártholo, que participou do ‘The Voice Kids Brasil’, lança para a imprensa e convidados, nesta quarta-feira (17), o videoclipe da música “Fortaleço”, sua segunda canção autoral.

O evento acontece às 19h, no Shopping Ponta Negra, no Piso L2, próximo à loja Zara. Além do lançamento, Marcella Bártholo falará sobre a apresentação de “Dream – o musical”, no dia 28 de janeiro no Teatro Amazonas e a turnê nacional do “Kids – o show”.

Ao mesmo tempo em que será lançado no evento, o clipe estará disponível no canal de Marcella Bártholo, no youtube. O áudio de “Fortaleço”, postado há uma semana no canal, já tem cerca de 3 mil visualizações.

Edição: Wallace Abreu



