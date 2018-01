Exposição em Manaus aborda vida do ex-presidente americano, Kennedy

Trata-se de uma das coleções mais elaboradas e pesquisadas já reunidas sobre a vida e legado do presidente americano | Foto: Divulgação

Manaus - A Embaixada dos Estados Unidos traz a público a exposição "Visionário Americano: Vida e Época de John F. Kennedy" desde esta segunda-feira (15). Em parceria com o ICBEU Manaus, o evento traz imagens exclusivamente selecionadas da biblioteca presidencial John F. Kennedy, da John F. Kennedy Library Foundation, coleções privadas e arquivos da família Kennedy. Trata-se de uma das coleções mais elaboradas e pesquisadas já reunidas sobre a vida e legado do presidente americano.

Essa exposição representa uma era de ouro de fotojornalismo nos EUA e nenhum outro político foi mais registrado que JFK. Fotógrafos e cinegrafistas usaram imagens de Kennedy e sua jovem família para proteger a visão de uma nova América. Kennedy, por sua vez, percebeu o poder das imagens para transmitir sua mensagem aos eleitores e foi um parceiro ao moldar sua figura pública para ajudar a construir apoio ao programa espacial, Corpo da Paz, legislação sobre os Direitos Civis e imigração, equivalência salarial para as mulheres, plano de saúde federal para os idosos.

A dramática dimensão da vida de Kennedy fica evidente nestas fotos — desde suas viagens na juventude, sua primeira candidatura ao Congresso como um herói de guerra condecorado, o casamento do conto de fadas com Jacqueline Bouvier, sua corrida à Casa Branca e atuação como comandante-chefe, até a sua trágica morte em Dallas. Selecionadas dos acervos da Biblioteca Kennedy como indícios indeléveis do carisma pessoal e das realizações políticas de John Kennedy.

A exposição é baseada no livro “JFK: A vision for America” com curadoria de Lawrence Schiller das Produções Wiener Schiller. Foi organizada em cooperação com a Biblioteca da Fundação John F. Kennedy e com o apoio de Stephen Kennedy Smith e Getty Images.

