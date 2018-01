Shopping Ponta Negra recebe Castelo Encantado e Jump Mania

Manaus - Até o dia 28 de fevereiro, a criançada e os adultos que visitarem o Shopping Ponta Negra poderão se divertir no Castelo Encanto e Jump Mania. As atrações das férias funcionam de segunda a sexta, das 12h às 22h, aos sábados das 10h às 22h e, aos domingos das 12h às 20h. Crianças de até 3 anos podem brincar acompanhadas dos pais ou responsáveis. O valor do ingresso para cada brinquedo é de R$ 20 para um período de 15 minutos.

Localizado no primeiro piso (L1), na praça de eventos do centro de compras, o Castelo Encantando conta com um pula pula inflável gigante para crianças e adultos, joão bobo, túnel e torre da princesa.

Já o Jump Mania, que está localizado no segundo piso (L2), ao lado da loja Dumond, traz uma série de trampolins integrados que geram uma grande cama elástica, onde várias pessoas podem brincar ao mesmo tempo.

“É uma oportunidade de reunir a família e amigos e se divertirem durante as férias. E, para completar, as salas de cinema estão com os melhores filmes da temporada. Tudo em um ambiente climatizado, que oferece conforto e segurança para todos os clientes”, destaca a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson.

