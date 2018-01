Movimentação no Teatro Amazonas é intensa em novos dias e horários

Manaus - O novo horário de funcionamento do Teatro Amazonas está movimentando ainda mais o espaço cultural que é referência na capital amazonense. O local, que funcionava de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, agora funciona também aos domingos e segundas-feiras, de 9h às 14h, o que permite uma maior aproximação de turistas e moradores locais do maior atrativo cultural de Manaus.

A ampliação dos dias e horários de funcionamento do Teatro Amazonas é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), e busca promover maior acesso dos amazonenses aos espaços culturais e fortalecer os setores da cultura, turismo e economia. A mudança demonstrou bom resultado já em seus primeiros dias: no domingo (14), a casa recebeu mais de 390 visitações e, na segunda-feira (15), 218.

Leia também: Musical 'O Castelo Encantado da Bela e a Fera' se apresenta em Manaus



A gerente de Turismo do Teatro Amazonas, Gisele Felipe assinala a importância do novo horário, no que diz respeito à aproximação do público com o espaço cultural. “Esse novo horário contribui muito para aquelas pessoas que possuem uma agenda mais atribulada por conta do trabalho, dentre outros compromissos, e também para os próprios turistas, que poderão apreciar o espaço a qualquer dia”, disse.

Gisele ressalta que a mudança foi significativa especialmente pelo fato de os próprios amazonenses estarem aproveitando para fazer passeios pela casa lírica. “Está sendo uma experiência muito legal, pois estamos vendo uma grande quantidade de amazonenses que não costumávamos ver por aqui, justamente por conta dessa rotina de trabalho e estudo”, comentou.



Teatro em família

Residente em Manaus há mais de 30 anos, Neiva Kischener escolheu o Teatro Amazonas para um passeio em comemoração pelo seu aniversário de 50 anos. Na ocasião, ela comemorou também o reencontro com seus 11 irmãos, já que a distância nunca lhes permitiu comemorar a significativa data juntos. Neiva destaca que a ampliação de horário do espaço é essencial para todos que admiram o local possam apreciá-lo a qualquer dia.

“Para nós é importante que um espaço como o teatro abra suas portas todos os dias. Hoje pude estar aqui com a minha família, e isso não teria acontecido se o teatro continuasse a não abrir nas segundas-feiras. Graças a essa iniciativa, eu e milhares de outras pessoas poderão ter a oportunidade de usufruir ainda mais desse lindo lugar”, conclui.

Visitação

O Teatro Amazonas funciona todos os dias para visitas guiadas, abrindo de terça-feira a sábado das 9h às 17h, e aos domingos e segundas-feiras, das 9h às 14h. As visitas permitem que o público possa ver e conhecer detalhes de ambientes como o salão de espetáculos; o salão verde de ópera, com algumas maquetes de cenários de óperas já encenadas na casa lírica; o Salão Nobre; o espelho de cristal; e o Museu do Teatro Amazonas.

Serviço: Visitas guiadas no Teatro Amazonas

Local: Avenida Eduardo Ribeiro, 659 – Centro

Data/hora: De terça a sábado, de 9h às 17h; e domingos e segundas-feiras, de 9h às 14h

Entrada: Gratuita para pessoas nascidas no Amazonas, mediante comprovação de naturalidade com documento oficial com foto. Ingresso a R$ 20 para demais visitantes, em valor de inteira; idosos (com idade igual ou acima de 60 anos), estudantes, professores, militares, doadores de sangue, e pessoas com deficiência e seus acompanhantes pagam meia-entrada. São aceitos pagamentos em dinheiro e cartões de débito e crédito (sem opção de parcelamento), e em dólares dos Estados Unidos (no valor de US$ 5)

Classificação indicativa: Livre

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Fãs amazonenses se preparam para o 'Arena Safadão'

Conheça alguns amazonenses que se dedicam a arte de compor músicas

Shopping promove evento voltado para a cultura geek e pop