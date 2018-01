Saiba como curtir o Carnaval gastando pouco

Manaus - O Carnaval se aproxima e muitas festas já acontecem em todo o país. Enquanto uns querem viajar e descansar, outros preferem cair na folia e curtir as festas. Seja como for, é importante se programar com antecedência: conhecer sua situação financeira atual, analisar as possibilidades e aproveitar sem ficar no vermelho.



“Se perceber que a condição não está favorável, não dê o passo maior do que a perna”, orienta Reinaldo Domingos, do canal Dinheiro à Vista. “Avalie bem e considere fazer algo mais leve este ano, como um passeio na própria cidade, ver os blocos de rua e se divertir estando com pessoas que gosta, e deixe para fazer algo mais expressivo no próximo ano, programando-se desde agora”.

1- Viagens

Quem deseja viajar, mas não se planejou deve pesquisar locais, preços, pacotes e condições de pagamento que se encaixem em seu orçamento. É claro que gastos extras existirão – por isso é válido levar cerca de 30% do valor total da viagem como reserva – mas com os valores em mente é mais difícil gastar além do planejado. Considere também as despesas pós-carnaval, como o cartão de crédito, caso vá usar na viagem.

Se for pular o Carnaval fantasiado, considere reformar a fantasia do ano passado | Foto: Divulgação

2- Festas de rua

Em festas de rua, a tendência é gastar apenas com o que for consumir e com fantasia ou abadá. Para quem é frequentador assíduo – que vai antes, durante e até depois do Carnaval – é importante conhecer seus números e saber o quanto pode gastar para não ter surpresas após as festas.

3- Fantasias

Se for pular o Carnaval fantasiado, considere reformar a fantasia do ano passado ou pegar emprestado com um amigo. Se gostar de explorar a criatividade e colocar a mão na massa, projete e produza a sua nova fantasia. Há muitas ideias bacanas na internet!

4- Bebidas e alimentos

No carnaval, é preciso se atentar aos excessos, inclusive o de alimentos e bebidas alcoólicas. Afinal, exagerar nesses quesitos não fará bem para sua saúde física e financeira. Ao comprar, procure valores promocionais em atacados, pois tende a ser mais barato e saudável levar cooler com bebidas e petiscos do que comprar de vendedores ambulantes.

5- Inadimplente: cuidado dobrado

Caso esteja com contas acumuladas, evite contrair novas dívidas no Carnaval. Procure economizar para que o momento de descontração e alegria não se torne motivo de preocupação. Não desanime, faça algo mais simples este ano e se planeje para sair dessa situação com educação financeira.

No carnaval, é preciso se atentar aos excessos, inclusive o de alimentos e bebidas alcoólicas | Foto: Divulgação

6- Hora de curtir

Caso tenha poupado dinheiro e planejado seu Carnaval com antecedência, parabéns! Agora resta curtir, evitando ultrapassar o valor. Se separou uma verba para todo o feriado, pode ser interessante dividir pelo número de dias e saber quanto gastar por dia. Boas festas!

