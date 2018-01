Dj Alok está no Tinder e usuários conseguem 'match'

Os usuários do Tinder, aplicativo de relacionamentos, levaram um susto ao se deparar com o perfil do DJ Alok no aplicativo de relacionamentos. A surpresa foi ainda maior quando conseguiram um "match" com o brasileiro, que está causando na rede.



Mas calma! O músico não está a procura de um relacionamento no app. O perfil faz parte de uma ação de divulgação da nova música do DJ, "Big Jet Lane", com participação de Mathieu Koss.

A parceria entre a Warner Music e o Tinder rendeu boas risadas na internet. Quem curtir o perfil do DJ ganha uma combinação automática, seguida pela mensagem de divulgação. "Mais de 2 milhões de pessoas já embarcaram na viagem com 'Big Jet Plane'. Vem você também!".

No Twitter, muitos usuários comentaram a surpresa. "Pensei que o perfil do Alok no Tinder era fake mas na verdade é só para divulgação mesmo, que fase hein?", escreveu uma internauta. "Se o Alok está no Tinder, imagina a gente como está?!", brincou outra.

Edição: Wallace Abreu

