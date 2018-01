Cauã Reymond é fotografado nu e processa fotógrafo: veja

No momento em que meditava, o ator Cauã Reymond foi flagrado completamente nu. A partir disto, o ator decidiu entrar na Justiça contra o fotógrafo que fez as imagens. O artista de 37 anos estava sem roupas, na janela de sua residência, quando foi clicado sem o seu consentimento.

De acordo com a assessoria de Cauã, os veículos de imprensa que publicarem as fotos também serão processados por invasão de privacidade.

A assessoria não informou como o fotógrafo fez o clique, mas é possível que ele tenha usado um drone. A data da foto e da entrada do processo, entre outras informações, estão sob sigilo.

"Essas fotos configuram uma invasão da privacidade do ator que estava dentro de sua própria casa. Qualquer veículo que as publicar poderá responder judicialmente por multiplicar o conteúdo", lê-se no comunicado.

