Dizem que somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo, seja no sentido negativo ou positivo. Podemos dizer o mesmo dos livros, porque eles têm o poder de transformar. Isso é fato e talvez, você tenha vivido uma experiência desse tipo. O ano de 2018 está começando e que tal escolher 5 grandes livros para agregar valor à sua vida? Isso mesmo, os livros que você deverá ler esse ano para "pensar fora da caixa".

O escritor J.G. Brene, autor da trilogia "Johnny Bleas" (Editora Pandorga) selecionou os 5 livros que você precisa ler em 2018 para pensar fora da caixa. Segundo ele, para que isso aconteça, as pessoas precisam de livros instrutivos, de questionamento pessoal, e claro, livros de ficção.

Brene explica que pensar fora da caixa está relacionado ao modo de pensar das pessoas. "Se lemos apenas livros de estratégias, finanças, empreendedorismo e crescimento pessoal ou de carreira, não conseguimos pensar fora da caixa, já que de certa maneira todos eles te mostram a mesma coisa sob perspectivas diferentes", diz o escritor.

Ele acrescenta que quando diversificamos nossa leitura, com livros de ficção e de questionamentos, por exemplo, damos espaço para que nossa mente comece a pensar também fora da caixa. "Assim acontecerá conosco o mesmo que aconteceu com os grandes homens de sucesso!"



Veja abaixo a lista e a sinopse de alguns dos livros que o autor indica:



1. Libertando o Poder Criativo





Neste livro, Ken Robinson oferece uma visão sobre o que é criatividade no mundo educacional e dos negócios. Ele argumenta que pessoas e empresas no mundo todo lidam com problemas originados na escola e nas universidades, e que muitas pessoas param de estudar sem ter um conhecimento verdadeiro das suas capacidades criativas. "Libertando o Poder Criativo" tem como objetivo mostrar como e por que a maioria das pessoas perde a criatividade ao longo da vida escolar.



E ao discutir o que pode ser feito para resolver o problema, o livro aborda, entre outras coisas, questões como os problemas encontrados no sistema educacional, o tipo de inteligência necessária para o sucesso acadêmico e profissional e como as pessoas podem resgatar e desenvolver o potencial criativo e inovador.



2. Sete Leis Espirituais do Sucesso



Em "As Sete Leis Espirituais do Sucesso" Deepak Chopra expõe as leis naturais que, de acordo com a milenar sabedoria indiana, regem as relações entre homem e natureza, terra e cosmo, e explica detalhadamente cada um dos princípios que levam à satisfação do espírito e ao sucesso material, mostrando também como aplicá-los no dia a dia para alcançar uma verdadeira revolução interna e uma radical transformação da realidade exterior.



3. Inovação para o Crescimento



As novas e crescentes exigências e os inesperados desafios do mundo atual exigem que se pense de um jeito novo. Assim, a inovação é, hoje, um dos principais fatores que determina a competitividade de setores, países e empresas. Deve-se entender, porém, que inovação não é algo que ocorre apenas em países avançados e em indústrias de alta tecnologia.



O processo inovativo ocorre, principalmente, quando a empresa domina e implementa o design e a produção de bens e serviços que sejam novos para ela, independente do fato de serem novos ou não para seus concorrentes. Nesse contexto, grande parte das empresas reconhece que a inovação é fundamental para alcançar ou sustentar a competitividade em um mercado em acelerada transformação.



4. Uma Pergunta por Dia



Uma pergunta por dia convida você a registrar suas respostas a uma variedade de questões, das mais simples às mais complicadas, como "Para onde você quer fazer sua próxima viagem?" ou "Escreva a primeira linha da sua autobiografia". Em cada página há espaço para cinco respostas, uma por ano, ao longo de cinco anos. Com o passar do tempo, quando voltar a um dia já anotado, o dono do diário encontrará seus pensamentos anteriores, num exercício divertido e construtivo de recordar e refletir. Depois das primeiras páginas fica impossível parar, e as possibilidades são infinitas: comece agora mesmo, não importa que dia é hoje; responda sozinho, com o melhor amigo ou com um grupo inteiro de amigos; um casal pode registrar junto suas respostas, cada um em seu livro ou num livro só. Respondendo, relendo, guardando para si ou compartilhando, a brincadeira funciona como uma verdadeira cápsula do tempo - termine um ano, inicie outro e redescubra a cada página um novo eu.



5. Trilogia de aventuras



Órfão de pai e mãe, Johnny Bleas, tem uma vida confortável com seus tios, os Case, em uma fazenda no interior do estado. Até que ao acordar certa manhã e depara-se com a horrível cena de assassinato dentro de sua própria casa, a sincronia da sua vida se desfez e seu mundo começa a girar em meio a inesperadas desventuras. O triste som da morte abre as portas para algo que Johnny nunca poderia imaginar. Com o descuido de um passo em falso, ele é levado a uma nova dimensão, um novo mundo onde gnomos, castelos e piratas são apenas o começo. Um lugar mágico em que os enigmas do seu passado são revelados, onde o oculto que por tanto tempo dormiu, renasce e o assassino é descoberto em uma trama muito maior do que o esperado. Asterium, é o novo mundo, onde cada uma das peças do quebra cabeça se reconstitui, à medida que antigas peças se encaixam, novos mistérios nascem a partir de uma profecia que lhe defronta com o medo e a coragem de encarar um novo destino.

