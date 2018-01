Confirmado! Rouge desembarca em Manaus para show no dia 13 de abril

Manaus - A girl band brasileira mais famosa dos anos 2000 está de volta e Manaus será um dos destinos da nova turnê. De volta com sua formação original, o Rouge comemora 15 anos de grupo passando por diversas cidades do país e a capital amazonense acaba de ser incluída no itinerário das cantoras. No dia 13 de abril, sexta-feira, o Anfiteatro da Arena da Amazônia será palco de muita nostalgia, alegria e músicas icônicas.

Após um hiato de 13 anos, o Rouge que estourou no início dos anos 2000 com sucessos como “Brilha la luna”, “Beijo Molhado” e “Ragatanga” se reuniu para comemorar os 15 anos do seu lançamento. A banda é formada por Aline Wirley, Fantine Tho, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade e atingiu a marca de mais de 2 milhões de cópias vendidas somente no primeiro álbum.

No anos em que permaneceu em atividade, gravou quatro discos, vendendo mais de 6 milhões de cópias, tornando-se o conjunto feminino mais bem-sucedido do país. Na bagagem, uma série de sucessos, desde o hit "Ragatanga", do primeiro disco Rouge (2002), passando por baladas como "Um anjo veio me falar" (Cest’ la vie, 2003), "Sem você" (Blá blá blá, 2004) e "Vem, Habib" (Wala wala), do último disco de inéditas, Mil e uma noites, de 2005.

A notícia bombou no Facebook logo nos primeiros minutos e já conta com mais de 100 compartilhamentos e diversos comentários de fãs manauenses. "Pode me chamar de Diego, por que eu já estou virando a esquina para comprar os meus ingressos!" brincou Josi Oliveira, fazendo um trocadilho com o hit "Ragatanga".

Os ingressos serão vendidos a partir do dia 29 de janeiro, às 10h. O evento é uma realização da Pump Eventos, em parceria com Link Produções.

