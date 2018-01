Cinematerna exibe o filme “Extraordinário”, no Shopping Ponta Negra

Manaus - Nesta quinta-feira (18), às 14h, acontece uma nova sessão do CineMaterna no Cinépolis do Shopping Ponta Negra. O filme escolhido neste mês é “Extraordinário”, que já ultrapassou US$ 200 milhões nas bilheterias mundiais. O filme conta a história de Auggie Pullman, um garoto de 10 anos que apresenta uma deformidade facial causada por uma síndrome genética rara, chamada de Treacher Collins.

Leia também: Musical 'O Castelo Encantado da Bela e a Fera' se apresenta em Manaus

Baseado no livro homônimo de R.J.Palácios, o longa conta a superação do menino, que passou por 27 cirurgias e que frequenta, pela primeira vez, uma escola regular. Lá, precisa lidar com a sensação constante de ser sempre observado e avaliado por todos, sofrendo inclusive bullying.

As sessões do CineMaterna são organizadas para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. Os filmes, em sua maioria, são de temática adulta para entretenimento das mães e pais em ambiente especialmente preparado para acomodar os bebês: volume mais baixo, ar condicionado suave, trocadores de fraldas dentro das salas, ambiente levemente iluminado e tapete especial na primeira fila. Os filmes são escolhidos por votação, no cinematerna.org.br. A enquete é aberta com uma semana de antecedência.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

5 livros que você precisa ler em 2018 para pensar fora da caixa

Cauã Reymond é fotografado nu e processa fotógrafo: veja

Dj Alok está no Tinder e usuários conseguem 'match'