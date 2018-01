Liceu Claudio Santoro oferece mais de 1.700 vagas em cursos artísticos

Manaus - As unidades do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), que funcionam nos Centros de Convivência da Família e do Idoso da capital, vão oferecer mais de 1.700 vagas para cursos de teatro, música e dança neste ano. As matrículas serão realizadas entre os dias 22 e 24 de janeiro. As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro.

“É importante o trabalho dessas unidades espalhadas pela cidade que atendem às comunidades de bairros como Aparecida, Compensa e Cidade Nova. No início, quando os centros foram criados, a ideia era que oferecessem cursos livres, mas, com os talentos que foram se revelando, eles se tornaram cursos de formação, o que é essencial para a atividade cultural do Estado”, declara Cristiana Brandão, diretora do Liceu.

Leia também: Musical 'O Castelo Encantado da Bela e a Fera' se apresenta em Manaus

O Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado no bairro Cidade Nova, disponibiliza 627 vagas e podem se inscrever alunos a partir dos 5 anos de idade. Entre os cursos oferecidos estão: Coral Adulto/Jovem, violão, iniciação musical, banda musical, violão, iniciação à dança, balé, dança para melhor idade, dança contemporânea, teatro para criança, desenho infantil, além de outros.

No Centro Estadual de Convivência do Idoso (CECI), localizado no bairro Aparecida, são oferecidas 555 vagas em cursos como o coral da melhor idade, dança de salão para melhor idade, dança livre, teatro para melhor idade e teatro livre. A idade mínima para as inscrições é de 18 anos.

“Apesar do foco do centro ser o idoso, temos a idade mínima de 18 anos para que um jovem possa acompanhar e também é um incentivo para o idoso iniciar as atividades”, explica Cristiana.

Já no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, no bairro Santo Antônio, são oferecidas 540 vagas, também para alunos a partir dos 5 anos. Nos cursos de música, o diferencial fica por conta das atividades de coral infantil e flauta doce, além dos cursos de violão e teclado. Na dança, o centro também oferece jazz e dança urbana. No campo das artes cênicas, há cursos de teatro infantil, juvenil e adulto.

Além das atividades previstas na grade curricular, os alunos do Liceu também terão oportunidades de desenvolver Mostras Pedagógicas e Apresentações Artísticas.

Para se inscrever é necessário levar os seguintes documentos: cópia do RG ou Certidão de Nascimento, cópia do RG e CPF (para o maior de idade), cópia do comprovante de residência; para os menores de idade é necessário também a presença do responsável (pais ou avós), além da cópia do RG e CPF do mesmo.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

5 livros que você precisa ler em 2018 para pensar fora da caixa

Cauã Reymond é fotografado nu e processa fotógrafo: veja

Dj Alok está no Tinder e usuários conseguem 'match'