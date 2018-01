Começa a venda de ingressos para o Festival de Parintins 2018

Um evento realizado na manhã desta quarta-feira (17) em Manaus marcou o início das vendas dos ingressos para o maior festival folclórico de boi-bumbá do mundo. O Festival de Parintins, palco para as disputas entre Garantido e Caprichoso, acontece este ano nos dias 29 e 30 de junho, e 1 º de julho.

Com o tema “Parintins, Palco do Mundo” os organizadores do festival propõem apresentar para o público uma versão arrojada do espetáculo em 2018, trazendo também de volta ao evento marcas nacionais e internacionais.

Leia também: Musical 'O Castelo Encantado da Bela e a Fera' se apresenta em Manaus

Segundo o presidente da Amazon Best, Valdo Garcia, responsável pela organização do festival, juntamente com a Empresa Estadual de Turismo AmazonasTur, este ano vai ser o novo marco para a glória da festa dos bois na Ilha Tupinambarana, tanto para quem participa do espetáculo, como para quem vem de todas as partes do Brasil e do mundo para prestigiar o evento.

“Mesmo com a popularidade conquistada, a falta de estratégias de publicidade e a recessão diminuiu a presença das pessoas nas edições passadas. Entretanto, desde 2016 conseguimos estabilizar uma média de preço e de público, onde pudemos ver que a classe média alta, por exemplo, voltou a comparecer nos três dias do espetáculo enriquecendo ainda mais as festividades. Ano passado foi o resgate da essência da folia e este ano será o do crescimento e o da explosão”, projeta.

Garcia destaca ainda que está sendo preparado uma nova leva de serviços exclusivos para quem for apreciar a disputa dos bumbás neste ano. A multinacional francesa, GL Eventos, responsável por grandes cerimônias, como as Olimpíadas do Rio 2016 e a Copa do Mundo de 2014, é uma das novidades no oferecimento de serviços como hospedagem e transporte.

“Na minha opinião vai ser uma mudança de patamar para o Festival de Parintins. As pessoas que vierem vão encontrar uma perspectiva nova e que a cidade de Parintins sempre mereceu”, finalizou.

O presidente do boi azul fala que o desafio para este ano é permanecer com o título | Foto: Marcely Gomes

Ingressos

A partir desta quinta-feira (18) as vendas dos ingressos já estão liberadas na sede da Amazon Best, rua Nova Prata, 225, Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus, além da sede da produtora em Parintins. Mais da metade dos camarotes da arena já foram esgotados na pré-venda, com preços disponíveis a partir de R$1,8 mil, meia-entrada dentro do 1º lote.

Ingressos para a arquibancada central na primeira e segunda noite estão custando R$450 e para a terceira noite, R$250. Já o pacote completo para as três noites do festival, o preço mínimo é R$1050.

O vice-presidente do Garantido diz que o CD com as toadas será lançado até fevereiro e que parte das gravações do especial serão feitas em Manaus | Foto: Marcely Gomes

Prévia dos bois

O vice-presidente do boi Garantido, Messias Albuquerque, falou sobre os principais preparativos para a festa deste ano. “O tema que iremos apresentar estará dentro do ‘Alto da Resistência Cultural’, onde abordaremos a nossa cultura de forma ousada e inovadora. A partir do dia 23 de janeiro entramos no estúdio para o processo de finalização do CD com as toadas deste ano”, diz.

Do outro lado da arena, Babá Tupinambá, o presidente do boi Caprichoso, rebate a vitória conquistada e diz que almeja o bicampeonato. “Estamos desenhando as maquetes das alegorias e a liturgia das duas primeiras noites já estão completamente prontas. Estamos mais adiantados do que o contrário. O difícil de ser campeão e se manter”, comentou.

Edição: Wallace Abreu

Leia mais:

Fãs amazonenses se preparam para o 'Arena Safadão'

Conheça alguns amazonenses que se dedicam a arte de compor músicas

Shopping promove evento voltado para a cultura geek e pop