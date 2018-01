Baile do Hawaii terá som eletrônico comandado por Jesus Luz

Manaus - O camarote VIP do Baile do Hawaii 2018 vai ferver com a reedição do ‘Hawaii Eletro” – um espaço dedicado à música eletrônica. No comando das pickups o renomado DJ internacional Jesus Luz.

Programado para acontecer no próximo dia 27 de janeiro, o Baile do Hawaii 2018, acontece nas dependências do Tropical Hotel Ecoresort (avenida Coronel Teixeira, 1.320 - Ponta Negra), com a atração nacional do cantor baiano Netinho em grande show com banda e bailarinos, a participação do Cordão da Bola Preta e do cantor Tinga, juntamente com Bateria Nota 10 da GRES Reino Unido da Liberdade.

No camarote VIP, Jesus Luz prepara uma seleção musical com os sucessos que tocam no Brasil e no mundo. Como DJ, lançou seu primeiro disco em 2010, quando assinou com a gravadora Record Entretenimento, no repertório músicas mixadas por ele mesmo e que foram distribuídas pela Warner Music.

Como ator, Jesus Luz participou da novela ‘Aquele Beijo’ e ‘Guerra dos Sexo’, ambas da Rede Globo de Televisão e também participou de programas de auditório como ‘Saltibum’. Também no ano passado participou do programa ‘Dancing Brasil’, da Rede Record, apresentado por Xuxa Meneguel.

Serviço:

Baile do Hawaii 2018 com Cordão Bola Preta, Netinho, Bateria da GRES Reino Unido

Quando: Dia 27 de janeiro, sábado, às 21 horas.

Onde: Piscina do Tropical Hotel (Av. Coronel Teixeira, 1320 - Ponta Negra).

Ingressos Limitados: R$ 70 (1º Lote/VIP/Meia), com Open bar de água e refrigerante até 01h da manhã. R$ 180 (1º Lote/Camarote/Meia), com open bar open bar de água, cerveja, refrigerante e whisky 8 anos, até 1h da manhã. R$ 600 (1º Lote/Mesa com quatro lugares/Meia) com Open Bar de água, cerveja e refrigerante, até 01h da manhã.

Ponto de Venda físicos: Lojas Adji (Manauara e Amazonas Shopping). Vendas Online: www.aloingressos.com.br. Informações: (92) 99278-0626

