'Muleque do Banjo' lança CD neste sábado na 'Meia Noite Acaba'

O cantor e compositor Herlon “Muleque do Banjo”, ex-integrante do Grupo Raça, acaba de lançar o seu mais novo CD e é a atração principal deste sábado (20), a partir das 19h, na Roda de samba “Meia Noite Acaba”.

O trabalho intitulado “Um brinde à nossa amizade” traz 13 faixas entre inéditas (“Nossa Amizade”, “Paixão Atrevida”) e alguns sucessos consagrados do cantor como; “Bom dia Amor”, “Piscar de Olhos”, “Deixa”, “Recomeçar”, entre outras. Além de Herlon, sobem ao palco Uendel Pinheiro e os Jamblacks.

Herlon iniciou sua carreira nas rodas de samba do Espírito Santo, em 1990, onde cantava com grandes artistas da época, como Jovelina Pérola Negra, Mestre Marçal e Almir Guineto.

Em 1996, auge do pagode no Brasil, foi convidado para integrar o Grupo Raça no lugar de Décio Luiz como vocalista principal. Na época, o músico fez apresentações em todo o País. Após sua saída, o artista gravou dois álbuns solo e também fez parte do grupo de pagode amazonense, Cuka Fresca.

Serviço

O que é? Lançamento do CD do Herlon Muleque do Banjo

Onde: Roda de Samba “Meia Noite Acaba”

Avenida Nilton Lins, 3855, Parque das Laranjeiras, em frente ao Posto Shell.

Quanto: R$ 20 (por pessoa). Nomes na lista amiga pagam R$10 até às 20h.

Informações: 98409-6575

