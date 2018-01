Estudante de psicologia do Acre entre os integrantes do BBB18

BBB18 - De origem humilde, a jovem de 22 anos Gleici é do Acre. A estudante de psicologia tem temperamento forte e diz que não vai se esforçar para ser a mocinha da casa. Filha do meio, coube a ela a responsabilidade de cuidar dos irmãos: Agleuson, o mais velho, e Gleiciely, a mais nova. E dificuldades não faltaram neste longo caminho segundo a sister.

“Tive muitos momentos difíceis na minha vida. Acho que a fase em que estava entrando na adolescência foi a mais traumática. Foi quando eu queria ter muito as coisas, mas não conseguia comprar. Foi também uma época em que vi meus irmãos irem por um caminho que não era legal. E eu que cuidava deles, então foi muito difícil”, relembra.

Gleici teve sempre muita perseverança e foi com isso que conseguiu escapar dos determinismos que poderiam limitar a sua vida: a pobreza e a violência. Ao entrar na casa dela, a gente percebe de cara a grande diferença entre sua realidade e os seus desejos. Morando em um bairro da periferia de Rio Branco, no Acre, divide com a mãe e o irmão mais velho uma pequena moradia.

