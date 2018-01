BBB18 terá biomédica de Rondônia

BBB18 - Moradora do interior de Rondônia, a loira Jaqueline promete causar na casa. “Depende do lugar, do dia, da hora...Sou uma jovem cheia de sonhos, sou uma mãe babona e dedicada, mas também sou aquela baladeira lacradora que chama atenção de todo mundo”, define-se.

Essa edição do programa já está marcada como a que terá o maior número de participantes vindos de estados da Região Norte brasileira. Dentre os brothers já anunciados na tarde desta quinta-feira (18) estão, além de Jaqueline, o escritor paraense Diego e a estudande de psicologia acreana, Gleici.

