Marcella Bártholo lança videoclipe da nova música de trabalho

Manaus - A cantora Marcella Bártholo, que participou do ‘The Voice Kids Brasil’, lançou nesta quarta-feira (17), o videoclipe da música “Fortaleço”, sua segunda canção autoral. O lançamento foi no Shopping Ponta Negra, em espaço montado para receber os fãs e convidados. Além do lançamento, Marcella Bártholo falou sobre a apresentação de “Dream – o musical”, espetáculo que acontecerá no dia 28 deste mês, no Teatro Amazonas, e sobre a turnê nacional do “Kids – o show”, que abre com apresentação no Teatro Positivo, de Curitiba/PR, dia 18 de março.

Ao mesmo tempo em que foi lançado no evento, o videoclipe já está disponível no canal de Marcella Bártholo, no youtube. O áudio de “Fortaleço”, postado há uma semana no canal, já teve cerca de 3 mil visualizações. Os dois teasers de pré-lançamento de “Fortaleço” já renderam em torno de 6 mil visualizações, em apenas uma semana, no Instagram @marcellabartholo_. O clipe da primeira música autoral de Marcella, “Recomeçar”, lançada no ano passado, já teve cerca de 1,3 milhão de visualizações na fanpage da artista e 300 mil no Youtube.

Marcella Bártholo diz que a nova música mistura influências do pop e do rap e é uma homenagem às pessoas que vivem alguma relação à distância e que em algum momento se reencontram. O diretor do clipe, Ramon Ítalo, ressalta que a ideia do roteiro é mostrar que o amor está nos detalhes e que esse sentimento pode ser vivenciado em sua plenitude, em qualquer situação. A produção do clipe contou com a participação de uma equipe de 10 pessoas, entre técnicos e produtores.

Despedida

Durante o evento de lançamento do videoclipe, Marcella Bártholo falou sobre a reapresentação de “Dream – o musical”. O espetáculo, que foi apresentado pela primeira vez no ano passado, retorna ao palco do Teatro Amazonas, no dia 28 deste mês, para a despedida da cantora, que se muda para o Rio de Janeiro, onde irá se dedicar ao aperfeiçoamento profissional. Em pouco mais de uma semana, já foram vendidos mais 50% dos ingressos para o espetáculo de despedida da cantora. “Dream – o musical” conta a trajetória de Marcella Bártholo, desde as primeiras aulas de balé até a participação no programa ‘The Voice Kids’, da Rede Globo.

A apresentação de “Dream – o musical” será em sessão única, às 17h. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas e pelo site www.aloingressos.com.br. Os espaços na plateia e frisa são R$ 35 (meia). Nos 1º, 2º pavimentos a entrada (meia) é R$ 25. No 3º pavimento os ingressos são R$ 20 (meia).

