Divulgado resultado final do apoio ao Desfile das Escolas de Samba

Manaus - Doze agremiações e escolas de samba receberão o apoio da Prefeitura de Manaus para o desfile das escolas de samba do Carnaval 2018. O resultado final do edital nº 10/2017 foi publicado na edição 4.286 do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 17 de janeiro.

O edital previa apoio financeiro em quatro categorias para até 26 escolas de samba. Vinte e duas propostas foram apresentadas. Desse total, dez foram eliminadas por deixarem de atender a itens obrigatórios do edital. Os cinco recursos apresentados foram indeferidos pela comissão. O resultado também pode ser consultado no portal Viva Manaus, pelo link http://bit.ly/escolasdesamba2018.

Compreendendo que o Desfile das Escolas de Samba de Manaus se configura, ao mesmo tempo, enquanto produto turístico e manifestação cultural tradicional e popular, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), destina o apoio financeiro dividido em quatro categorias, sendo até R$ 99.582 mil para o Grupo Especial (oito escolas); Categoria 2 - Escolas de Samba do Grupo “A”: até R$ 60.856 mil (sete escolas); Categoria 3 - Escolas de Samba do Grupo “B”: até R$ 38.727 mil (seis escolas) e Categoria 4 - Escolas de Samba do Grupo “C”: até R$ 16.597 mil (cinco escolas).

Edição: Wallace Abreu

