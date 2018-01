Dia Nacional do Fusca com exposição no Largo de São Sebastião

Manaus - Neste domingo (21), a partir das 8h, o Largo de São Sebastião será cenário de uma exposição de carros antigos em comemoração ao Dia Nacional do Fusca. O evento, que tem entrada franca, será realizado pelo Fusca Clube Manaus com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

A exposição contará com aproximadamente 150 veículos e o público terá livre acesso para conhecer de perto clássicos como Fusca, Mp live, Landau e Maverick.

De acordo com o coordenador do evento, Thiago Guimarães, na ocasião também será comemorado o segundo aniversário do Fusca Clube Manaus e a intenção é aproximar crianças, jovens e adultos da cultura automobilística.

“A ideia é que as pessoas possam conhecer mais sobre esses veículos que hoje em dia não circulam tanto por aí, mas que se tornaram clássicos”, comenta.

Fusca Clube Manaus – Existente há dois anos, o Fusca Clube Manaus é coordenado por Thiago Guimarães e tem por finalidade mostrar a cultura automobilística no Estado do Amazonas. Nasceu de um sonho de criança do atual coordenador em parceria com dois amigos que sonhavam em andar nos veículos que hoje integram o clube.

Serviço

Dia Nacional do Fusca será comemorado com exposição de carros antigos

Data/hora: Domingo, 21 de janeiro de 2018, a partir das 8h

Local: Largo de São Sebastião – Rua 10 de julho, Centro

Acesso: Gratuito

Classificação indicativa: Livre

