Sec divulga selecionados em editais voltados a projetos de pesquisa

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), anuncia os nomes dos candidatos selecionados nos editais de nº 11/2017 e de nº 12/2017, para concessão de prêmios para projetos de pesquisa sobre conhecimento indígena e sobre o acervo do escritor e historiador Mário Ypiranga Monteiro, respectivamente. O resultado pode ser conferido por meio do site Editais da Cultura (editais.cultura.am.gov.br).

O resultado final do Edital nº 11/2017, para a Concessão de Prêmios de Projetos de Pesquisa na Área do Conhecimento Indígena, teve como único vencedor Paulo César Marques de Holanda, com projeto voltado à categoria 4 do concurso, com a temática “Cerâmica”. Ao todo, 11 candidatos haviam sido habilitados para a Segunda Fase do certame, para consulta ao acervo do Centro Cultural dos Povos da Amazônia e elaboração do projeto de pesquisa.

Outros dois candidatos tiveram seus projetos aprovados no Edital nº 12/2017, para a Concessão de Prêmios de Projetos de Pesquisa na Área do Conhecimento Regional/Local sobre o Acervo do Escritor e Pesquisador Mário Ypiranga Monteiro. Foram eles: Tammy Rosas Ramos, na categoria 1, abrangendo “Objetos pessoais e de escritório; condecorações: medalhas, placas, troféus; documentos em papel (diplomas, certificados, títulos, carteiras de ordens, fotos) e bandeiras recebidas”; e Diego Omar da Silveira, na categoria 3, enfocando “Objetos de Artes Sacras”. Eles foram selecionados dentre quatro candidatos habilitados para a Segunda Fase do concurso.

Os candidatos selecionados nos concursos receberão o Prêmio Governo do Estado do Amazonas, no valor bruto de R$ 2.100,00, cada, como apoio para a execução dos projetos. Os trabalhos produzidos deverão ser entregues até o dia 13 de dezembro de 2018.

