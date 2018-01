Manaus - A noite do ‘Xote Chic’ é apresentada pela casa mais badalada da cidade, o V8 Bar, que nesta quinta, a partir das 20 horas apresenta o fenômeno Jardel Santos, com seu carisma e elegância cantando seus maiores sucessos, desses 21 anos de carreira. O pré show fica por conta da banda Toinho e Forró Show. O V8 bar fica localizado na avenida Efigênio Sales nº 1235, Aleixo.

O cantor baiano Jardel Santos é natural de Salvador, Estado da Bahia. Iniciou sua carreira artística aos 15 anos, como percussionista de bandas de sua cidade natal e somente aos 17 anos, iniciou sua carreira como cantor.

O V8 bar é uma casa noturna, totalmente diversificada e oferece todo requinte e diversão das noites mais badaladas do mundo. Venha curtir, em um ambiente revitalizado e com uma arquitetura moderna. Bares com bebidas e petiscos exclusivos, além de uma variada programação que inicia na quinta e vai até sábado.

E você ainda pode nos seguir nas redes sociais @v8barmanaus e participar da lista amiga que garante sua entrada pela metade do preço até as 23 horas de quinta a sábado. Além do ambiente superconfortável, a casa ainda oferece amplo estacionamento para seus clientes.

Serviço

O Quê: Cantor e compositor Jardel Santos comanda noite ‘Xote Chic’ no V8 bar

Quando: Dia 18, Quinta, às 20 horas.

Onde: avenida Efigênio Sales nº 1235, Aleixo.

Ingressos:

R$ 30 (Pista/ Lista Amiga R$ 15)

R$ 60 (Camarote)

Informações: (92) 998422 – 3155

