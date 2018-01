Rahvox agita o Night Burguer 2.0 do Amazônia Golf Resort

Manaus - Neste sábado (20), o Amazônia Golf Resort realiza a "Night Burguer 2.0", com uma variedade de saborosos hambúrgueres, molhos, queijos e condimentos selecionados para agradar o gosto dos hóspedes e visitantes do hotel de luxo. A atração musical será a Banda Rahvox, que prepara uma noite despojada com rocks divertidos e de grande sucesso, incluindo músicas dos Mamonas Assassinas, Ultraje a Rigor, Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso. Estão no repertório, hits como Tempo Perdido (Legião Urbana), Bete Balanço (Frejat e Cazuza) e Mulher de Fases (Rodolfo Abrantes e Digão dos Raimundos), afirma Rafael Brito (Vocalista) que canta ao lado de Valdo Santos (Baixo), Kalil Menta (Guitarra) e Rico (Bateria).

O Amazônia Golf Resort, localizado na Rodovia AM-010, km 64, no Município de Rio Preto da Eva, é um inovador resort no coração da Floresta Amazônica, com estrutura composta por uma moderna construção que une hóspedes e natureza, através de 115 amplas suítes (Luxo, Premium e Royal), varandas projetadas para oferecer conforto e segurança, ampla área de esporte e lazer para crianças e adultos, incluindo, piscinas, saunas, pool bar, golf Bar, restaurantes, academia, salão de jogos, campos de futebol e vôlei, trilha para caminhada, pista de corrida, bicicletário, arco e flecha, lago para prática de SUP (Stand Up Paddle), campo de Golf e Mini Golf, outras opções de entretenimento.

O mês de janeiro continua com uma super promoção, na compra de duas (02) diárias, a diária seguinte é cortesia. Para finalizar o mês de janeiro, no dia 27/01, acontece a “Noite do Samba no Golf”, com música ao vivo.

A folia carnavalesca do Amazônia Golf Resort conta com uma ampla programação: Baile de Carnaval com Cézar Pinheiro e Banda Mixtura Tropical (10/02), Carnaval na Piscina e Baile Infantil com desfile de Fantasias (11/02) e o Baile do Hawaii com a Banda Tribalanço (12/02).

Os horários de entrada e saída e valores promocionais, podem ser consultados na Central de Reserva pelos telefones (92) 3637-7000/7003 e 7008, Whatsapp: (92) 99147-0080 e E-mail reservas@amazoniagolf.com.br.

Edição: Wallace Abreu

