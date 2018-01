VillaMix Manaus 2018 de volta à Arena da Amazônia

Manaus - Confirmado! O maior festival de música sertaneja do país, o Villa Mix acontecerá no dia 17 de março. Segundo a organização do evento, com o sucesso da edição passada, os shows continuam na Arena da Amazônia. Duplas consagradas no sertanejo como as coleguinhas 'Simone & Simaria' e 'Jorge & Mateus' estão confirmados no evento.

Outros ritmos também se fazem presentes no VillaMix, como a música eletrônica pelas mãos do DJ Alok, considerado o queridinho do Brasil e um dos melhores da atualidade. Além dele, o grupo Aviões do Forró também deve marcar presença no festival.

De acordo a organização, o Villa Mix Manaus é um dos eventos mais aguardados da cidade e já se tornou tradição. Bete Dezembro, responsável por trazer o evento para capital amazonense destaca que a escolha das atrações se deve ao formato apresentado no Villa Mix Goiânia.

“O festival começou em Goiânia e, a partir dali, outras grandes capitais foram fazendo as suas edições com o mesmo modelo. A Fábrica esse ano apostou em trazer as atrações que se apresentaram na última edição de Goiânia para que a grade ficasse idêntica a do próprio festival”, disse Bete.

Nesta edição do festival em Manaus, o público contará com doses a mais de divertimento, já que reúne um maior número de artistas. A organização do festival adianta que o Villa Mix 2018 contará também com o que há de melhor quando se fala em estrutura, além de tecnologia de som, luz e palco, tudo para garantir que as pessoas que forem à Arena da Amazônia sintam como se estivessem em qualquer festival internacional.

Os ingressos em breve serão postos à venda.

Edição: Wallace Abreu



