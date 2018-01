Chegou a Primavera: Festival Flores de Holambra neste fim de semana

E já começou a Primavera em Manaus, o Festival das Flores de Holambra, vem perfumando a cidade com espécies belíssimas de Flores e Plantas. O Expo Flores Manaus, como habitual, encanta pela delicadeza de seus produtos, flores coloridas, diferentes, que atraem os olhares de crianças e adultos.

O festival de Holambra em Manaus teve inicio dia 18 de Janeiro e fascinará a população de Manaus até 04 de fevereiro de 2018, na Praça da Saudade, localizada no Centro da cidade, de 09h as 21h, diariamente, com entrada gratuita.

Um passeio agradável, de caráter familiar, pois além das flores de valores super acessíveis, o evento conta com uma praça de alimentação que oferece diversos produtos e serviços, agradando a todos.

E ainda tem as riquezas musicais para abrilhantar as noites de sexta a domingo, com a seguinte programação musical:

Sexta-feira (19) – Cileno, figura ímpar do cenário da música das noites de Manaus que canta e encanta.

No sábado (20) - Daniela Nascimento, com seu estilo eclético, recheando a noite de MPB.

E no domingo (21), fechando o final de semana, com o toque que o evento merece, o show riquíssimo de poesias com o cantor Pereira e sua voz inconfundível.

Todas as apresentações tem inicio as 19h30h.

A realização do evento é uma parceria entre o Viveiro de Holambra e o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, sendo o lucro da Instituição Religiosa destinado as suas obras sociais e beneficentes.

