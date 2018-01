Frevo e diversão livres para todas as idades

Manaus- A animação do Carnaval já começou com as bandas e blocos de rua tomando conta da cidade. E a festa mais tradicional do povo brasileiro mexe com pessoas de todas as idades. “Quem disse que só os jovens podem aproveitar a época mais festiva do ano? A terceira idade também pode e deve pular Carnaval”, recomenda Bárbara Monteiro, gerente de Eventos do Parque Municipal do Idoso (PMI), que já prepara o “Carnaidoso 2018”.

O tema escolhido para este ano foi o “Frevo”, que significa ferver. “Então esperamos que o ginásio do parque ferva, de tanta alegria”, completa Bárbara.

Chegando a 9ª edição, o Carnaidoso será realizado no dia 8 de fevereiro e contará com a participação do DJ Ery Castro, além do grupo musical “Lucas e Banda” e a bateria da Escola de Samba A Grande Família. Ao som de muita marchinha e frevo, é claro, o Parque do Idoso vai ganhar decoração temática. A programação também terá a escolha da fantasia mais criativa.

Há 5 anos frequentando o PMI, Eliandro Silva, 78 anos, conta que começou a enxergar a vida com mais alegria após frequentar o baile. “No Carnaidoso eu me sinto em casa, nada melhor do que relembrar aquelas velhas marchinhas clássicas, são todas inesquecíveis. Já estou preparando minha fantasia para pular muito o Carnaval”, comenta o aposentado.

Promovido e coordenado pela diretora-presidente da Fundação Municipal e Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), Martha Moutinho, o Carnaidoso já virou tradição entre as famílias dos usuários do parque e residentes da Fundação.

“O nosso objetivo é proporcionar a integração entre os idosos, resgatando as tradições das folias carnavalescas. Queremos que os usuários do parque e grupos de idosos da cidade participem dessa festa, que já faz parte do nosso calendário de eventos, mas sem esquecer de alguns cuidados importantes para os nossos idosos, como beber bastante água, utilizar protetor solar e chapéu, boa alimentação e alongamentos, antes, durante e depois da festa”, ressaltou Martha.

SERVIÇO

O que: Carnaidoso 2018 – Carnaval da terceira idade

Horário: 15h às 21h

Local: Parque Municipal do Idoso – Rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças

Entrada: Gratuita

