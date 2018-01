Adventure Kids: Opção de férias para crianças

Manaus - As férias escolares estão chegando ao fim e para alguns pais já falta criatividade e opções de lazer para tirar as crianças da sala. Elas começam a ficar impacientes e já demonstram cansaço da internet e da TV. Pensando nisso, uma nova opção de lazer na cidade promete te ajudar a transformar esse momento em uma oportunidade para que eles possam aumentar a prática de atividades físicas, diminuindo os níveis de estresse e ainda construir novos relacionamentos sociais.

Um passeio no parque, um piquenique de final de tarde ou até mesmo as antigas brincadeiras como pega-pega, esconde-esconde e barra-bandeira são ótimas opções de baixo custo para entreter os pequenos. Mas se tudo isso for em contato com a natureza os benefícios podem ser ainda maiores, influenciando até no desempenho escolar.

Pesquisas ao redor do mundo sugerem que o tempo na natureza pode ajudar muitas crianças a aprender a construir a autoconfiança; reduzir os sintomas de Déficit de Atenção e Hiperatividade; acalmando a e ajudando-as na concentração do dia-a-dia.

Para reunir todas essas ideias o Parque de Aventuras Ecoforest Adventure estará realizando a 4º edição do Adventure Kids, um evento com uma programação especial indicada para crianças de 6 a 13 anos de idade. Um dia repleto de atividades como tirolesa, slackline, canoagem, brincadeiras tradicionais e oficina ambiental. Atividades são elaboradas e desenvolvidas com auxílio de profissionais garantindo a segurança e buscando estimular uma convivência sadia e prática de esportes em contato com a natureza.

O evento será realizada no dia 28 de janeiro, com início às 9h da manhã. As inscrições podem ser feitas através do site www.praquerumo.com.br ou pelo telefone 99511 5422 pelo valor de R$60,00 reais. Nesse valor está incluso o ingresso da criança e do seu responsável, seguro de vida Ecotrip, acompanhamento de instrutores durante todas as atividades, equipamentos de segurança e estacionamento.

O parque de aventura da Ecoforest Adventure está localizado a apenas 39 km de Manaus, na rodovia BR-174, Km-923 (antigo Km-39). O principal ponto de referência é a Fazenda Experimental da UFAM que está localizada a 1km antes de chegar ao Parque de Aventuras, à margem esquerda da BR174, sentido Presidente Figueiredo.

Parque de Aventuras Ecoforest Adventure

O Parque de Aventura Ecoforest é o maior parque de ecoturismo da Amazônia Brasileira. Localizado a apenas 40 km da cidade de Manaus, conta com uma extensa área de floresta 65 hectares e com a formação de um lindo igarapé que se mantem limpo para banho durante todas as épocas do ano. Essa grande riqueza natural é o palco paras as aventuras.

As atividades desenvolvidas de formas recorrente no parque são: Trilha na selva, slackline, arco e flecha, circuito de aventura, escalada em árvore, tirolesa, slip’n’slide, parede de escalada e canoagem.

Edição: Wallace Abreu

