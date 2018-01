Centro Cultural Usina Chaminé oferece oficina de reutilização criativa

Manaus - O Centro Cultural Usina Chaminé oferecerá uma oficina gratuita de reutilização criativa com materiais recicláveis, neste sábado (20). O evento acontecerá de 14h às 17h, no espaço que está localizado na rua Lourenço da Silva Braga, Centro, Zona Sul de Manaus.

Durante a oficina, a gerente do centro cultural, Edna Rezende, ensinará como confeccionar objetos decorativos com papel reciclado. Copos de iogurte e utensílios como porta-cartões e porta-canetas são alguns dos itens que os alunos aprenderão a produzir.

“O melhor de tudo é que todos esses objetos podem ser vendidos depois de prontos. De certa forma, nós vamos ajudar quem precisa ter uma renda extra”, comenta Edna.

O curso é aberto para pessoas de todas as idades. A gerente do espaço ressalta, ainda, que mães podem levar os filhos para participar da oficina. “Nós iremos fazer atividades para as crianças. Dessa forma, as mães que estiverem no curso poderão aprender enquanto seus filhos se divertem”, explica.

O curso será oferecido para grupos de até 40 pessoas. Para participar, basta comparecer no Centro Cultural Usina Chaminé no dia do evento e apresentar um documento de identificação com foto.

Serviço

Centro Cultural Usina Chaminé oferece oficina gratuita de reutilização criativa

Data/ hora: Sábado, 20 de janeiro, de 14 às 17h

Local: Centro Cultural Usina Chaminé, Rua Lourenço da Silva Braga, Centro.

Entrada Gratuita

